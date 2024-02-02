Bob Esponja y la Banda de Tontos abrirán el Super Bowl 2024 recreando la icónica caricatura

Video El efecto Taylor Swift: todo el impacto que ha tenido en la NFL gracias a su romance con Travis Kelce

El Super Bowl 2024 hará realidad un sueño de los fans de ‘ Bob Esponja’ , al llevar al campo de juego una de las escenas más famosas de la popular caricatura. Esto es todo lo se sabe al respecto.

Bob Esponja abrirá el Super Bowl LVIII

¿Recuerdas el episodio de ‘Bob Esponja’ en el que Calamardo crea la Banda de Tontos, (‘Band of Geeks’ en inglés) para impresionar a su rival? En un inicio, los habitantes de Fondo Bikini parecen ser incapaces de tocar canciones al unísono, pero, cuando Bob se da cuenta de lo importante que es el proyecto para su vecino, impone disciplina entre la orquesta. Al final, presentan con gran éxito la canción ‘Sweet Victory’ en el medio tiempo del Tazón de Burbujas.

El capítulo se convirtió en uno de los más icónicos de la caricatura y ahora, a más de 20 años de que lo vimos en la televisión, se hará realidad.



El pasado 1 de febrero, CBS dio a conocer que, previo al Super Bowl LVIII , a celebrarse el próximo 11 de febrero, la Banda de Tontos ‘tocará’ ‘Sweet Victory’ de nueva cuenta.

Por si esto fuera poco, a la transmisión del juego entre los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se sumarán Bob Esponja “y sus amigos” como ayudantes de los analistas de la cadena.

Según la televisora, otros personajes de Nickelodeon también se podrán ver a lo largo del partido.

El show de Bob Esponja previo al Super Bowl 2024 se transmitirá a las 6:30 en Tiempo del Este y 3:30 del Pacífico. Hasta ahora, se desconoce si se podrá ver en México.

You asked for it. You got it.



Sweet Victory will kick off @Nickelodeon's presentation of Super Bowl LVIII next Sunday 🧽 🎺 🏈 pic.twitter.com/xvQN4fa8mh — CBS Sports (@CBSSports) February 1, 2024



Hay que recordar que ya en 2019, tras la muerte de Stephen Hillenburg, el creador de la caricatura, los habitantes de Fondo de Bikini hicieron una aparición en el Super Bowl. En aquel entonces, sin embargo, solo se retransmitió una parte del famoso episodio para presentar al rapero Travis Scott.

La ‘participación’ de la Banda de Tontos en el evento deportivo del 2024 promete ser ‘más fiel’ a lo que miles de fans recuerdan.

Fans reaccionan al show de Bob Esponja en el Super Bowl 2024

Los fans de ‘Bob Esponja’ no tardaron en expresar en redes sociales lo mucho que les emociona este show:

“Ya era hora, unos 5 años tarde, pero lo tomaré”, “Realmente ansío ver esto”, “Qué gran manera de empezar las festividades del día”, “No, Patricio, el fútbol no es un instrumento”, “El mejor episodio de ‘Bob Esponja’”.



No obstante, también hubo quienes les recriminaron que hicieron esta presentación “muy tarde”, pues, “el objetivo” de dicha proyección hace cinco años era honrar a Stephen Hillenburg.

Bob Esponja y la Banda de Tontos abrirán el Super Bowl 2024. Imagen Nickelodeon Animation Studios/Nickelodeon

El Super Bowl 2024 tendrá más shows de entretenimiento

Lo cierto es que Bob Esponja y sus amigos no serán los únicos que animen el Super Bowl LVIII. El medio tiempo correrá a cargo de Usher, mientras que el DJ Tiestö tocará en el Estadio Allegiant previo al juego y en algunos descansos del partido.

¿Te emociona ver a Bob Esponja previo al Super Bowl 2024?