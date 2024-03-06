Este aparato es llamado 'el nuevo anticonceptivo masculino' y funciona como si te dieras un baño

Video Esto pasa cuando papá está a cargo: juegan rudo con sus hijos, les ponen la ropa al revés y más

Si bien es cierto que en esta época existen muchos tipos de anticonceptivos para 'cuidarse' de no tener hijos, también lo es que la mayoría de éstos son para las mujeres, sin embargo es precisamente una mujer quien inventó un nuevo aparato que funge como anticonceptivo masculino.

Los métodos anticonceptivos más conocidos para hombres son el condón (que pone una barrera física durante las relaciones sexuales) y la vasectomía (que incluye una cirugía para no tener más hijos y cuyo efecto es de por vida), sin embargo también existen algunas inyecciones que se colocan en los testículos y cuyo efecto puede ser reversible (Vasalgel).

Debido a que estas soluciones anticonceptivas pueden ser incómodas y hasta dolorosas para los hombres, una buena opción sería este aparato que no requiere ni de dolor, ni de cirugía, ni de mucho tiempo, sino que funciona "como darse un baño".

Entre sus beneficios también se le suman que no es un anticonceptivo hormonal ni es demasiado incómodo.

"Hace aproximadamente un año me diagnosticaron cáncer de cuello uterino, debido a la píldora. Después de eso, la anticoncepción hormonal ya no era una opción. Cuando mi pareja y yo buscábamos un método alternativo, nos dimos cuenta de la falta de anticonceptivos masculinos. El problema no es mío exclusivamente, afecta a muchos otros. Hay un creciente debate público actual sobre la falta de alternativas anticonceptivas, por eso decidí abordar el desarrollo de un nuevo método anticonceptivo para hombres en mi tesis de maestría en Diseño Industrial en la Universidad Técnica de Munich", explicó la alemana Rebecca Weiss para el sitio web oficial del Premio James Dyson, el cual obtuvo en 2021.

¿Cuál es el nuevo aparato que están llamando 'el nuevo anticonceptivo para hombres' y cómo se usa?

El aparato llamado 'Coso' parece una pequeña tina y de hecho se usa de una manera muy similar.

Dicho dispositivo debe llenarse de agua, la cual debe calentarse (el mismo recipiente la calienta a una temperatura específica) y al estar lista, el paciente debe sentarse sobre ella, con las piernas abiertas, sumergiendo sus testículos en el agua.

Es entonces cuando comienza un proceso de ultrasonido que previene la creación de nuevo esperma.

Coso, el nuevo anticonceptivo masculino Imagen Instagram

El 'baño' debe durar aproximadamente 15 minutos.

Para que funcione, se deben esperar dos semanas y repetir el proceso cada dos meses.

El producto incluso tiene una Aplicación para llevar los registros específicos.

"Coso ofrece un método anticonceptivo amigable y fácil de aplicar sin ninguna intervención, dolor o efecto secundario", expresó la diseñadora industrial.

¿Por cuánto tiempo 'Coso' evita el embarazo?

El aparato evita la creación de nuevos espermatozoides hasta por unos dos meses.

¿Cómo se puede conseguir este nuevo anticonceptivo masculino?

Desgraciadamente, aún no está disponible ni a la venta, ya que su funcionalidad se basa en un estudio hecho con animales en el 2012, aún falta probar que funciona con humanos, pero tiene un gran futuro, ya que fue el ganador del Premio James Dyson y nominado al Premio Franz-Berberich en 2021.

¿Qué necesita 'Coso' para salir al mercado?

Para identificar las necesidades de los usuarios, Rebecca Weiss realizó una encuesta sobre anticoncepción masculina con 422 participantes. Reclutó varones de entre 20 y 30 años, en relaciones estables, para 25 talleres de Co-Diseño, donde se definieron los requisitos desde el punto de vista del usuario como base para el desarrollo del dispositivo, luego se evaluaron los abordajes con expertos de urología, andrología, terapia sexual, psicoterapia e investigación desde una perspectiva profesional.

Finalmente, el prototipo resultante fue ajustado al tamaño testicular común más grande y a la anatomía de estos órganos. También se creó una App y un website para el proyecto.

En próximos pasos, lo primero sería crear un prototipo a escala real y de alta fidelidad. Además, el proyecto necesitaría apoyo financiero para ensayos clínicos, según se explica en la página web del Premio James Dyson.

En el sitio web oficial del producto también se explica que se buscan voluntarios para el equipo de desarrollo, como: gerentes de proyectos, tecnólogos médicos, biólogos, andrólogos y gerentes de comunicaciones.

Aunque el proyecto al parecer se ha quedado en pausa indefinidamente, se espera que el prometedor invento vea la luz algún día.

¿Qué opinan los internautas sobre 'Coso'?

El descubrimiento de este 'nuevo' método anticonceptivo masculino desató múltiples reacciones en redes sociales, desde incredulidad hasta tomarlo con humor.

Aunque los usuarios de redes sociales como TikTok esperan usar primero el Vasalgel (polímero inyectado directament en los conductos deferentes e impide que los espermatozoides avancen sin detener la eyaculación), hay otros que ven este nuevo anticonceptivo como algo mucho más prometedor.

"Yo llevo 7 años esperando el Vasalgel", "Alexa, ponme estéril", "Coso, caliéntame los hu***s", "Yo tengo vasectomía desde hace años y no me arrepiento, todo muy normal", "Literalmente, me quieren hervir los hu***s jajaja", "Ya no puedo decir: 'me da coso'", "Seguimos esperando por él desde hace 4 años", "Quizás nunca va a salir como todos los anticonceptivos masculinos, porque no les conviene a las farmacéuticas", "¿por qué nosotras no tenemos cosas así de fáciles?", "Mejor me pongo condón", "Excelente", "Sin morrillos y con los testículos frescos, ¿qué más podemos pedir?", comentaron algunos.