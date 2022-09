Exhibe en TikTok cómo cambió su letra mientras estudiaba medicina: ahora no se le entiende

Muchos estudiantes no temen mostrar lo que les pasa en la escuela a través de TikTok, como aquel joven que fue captado durmiendo y su maestro terminó despertándolo con un susto.

Al igual que Sherlyn, una joven que actualmente estudia medicina y se percató de lo mucho que cambió su letra con el paso de los años mientras avanzaba en la carrera.

Estudiante se vuelve viral por mostrar cómo cambió su letra en la universidad

Existe una creencia popular de que los médicos tienen una letra ilegible y bastante extraña que solo ellos pueden entender, y gracias al video de una joven esto se confirmó.

En su tiktok titulado "Tan bonita letra", compartió una serie de fotografías donde se puede ver sus trazos en las hojas al inicio de sus estudios universitarios, incluso dándoles un toque elegante a sus notas.

"¿Qué hizo medicina con mi letra"?, fue el texto que acompañó su video.



Posteriormente, al ritmo de la canción 'World's Smallest Violin',la joven comenzó a cambiar las imágenes de sus apuntes que claramente muestran una transformación radical, pues pasaron de ser legibles, a desorganizados y con un gran grado de dificultad para descifrar lo que decía ante los ojos de las demás personas.

Los comentarios se llenaron de bromas por el radical cambio de letra

El video publicado el pasado 11 de septiembre, rápidamente ganó popularidad y fue visto por más de 1.2 millones de personas. Por su parte, la sección de comentarios también se llenó de bromas por parte de los internautas, quienes dijeron por fin comprender el por qué los médicos tienen esa singular forma de escribir.

"Ese proceso se llama 'paracetamolización'”, "Parece regla que todos los médicos escriban feo, ahora todo tiene sentido", "Siempre pensé era una materia aparte la escritura indescifrable", "Yo solo entendí que decía 'paracetamol' en todas las hojas", o "Así ya es mi letra sin estudiar medicina, no me imagino como sería siendo doctor", se lee en los comentarios.



Incluso, algunos internautas trataron de explicar por qué pasa este "deterioro" de letra a lo largo de la carrera de medicina, lo cual siempre había sido un misterio.

"Es qué hay que escribir rápido las notas y pues no hay tiempo para que se vea bonito", "Es que pasan las diapositivas como si fueran historias de Instagram, uno tiene que adaptarse", "Una doctora me dijo que se deteriora la letra así porque deben apuntar rápidamente", o "Antes importaba la estética, después ya no y te centras en la información", fueron las explicaciones de otros usuarios de la red social.



Por último, otros notaron que la letra de Sherlyn era muy bonita antes de avanzar en la licenciatura, y expresaron que debía tratar de mejorarla en el futuro, pero hasta ahora no ha respondido si lo hará.

¿Conoces a alguien que la universidad lo haya hecho cambiar su letra de una forma tan radical? Dinos en los comentarios.