¿Katniss es pariente de Lucy Gray Baird? Teoría explicaría como se conectan ambas protagonistas

En 2012 se estrenó la cinta 'Los juegos del hambre' y ahora, 11 años después llegó al cine la precuela 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes', la cual se centra en narrar la historia de Coriolanus Snow décadas antes de que se convirtiera en el hombre más poderoso de Panem y cómo se enamora de Lucy Gray Baird, la joven tributo de los décimos Juegos del hambre.

Teoría de fans afirma que Maude Ivory Baird es la abuela de Katniss Everdeen y revela las pruebas

Si bien muchos pensarían que la historia no está ligada a la secuela donde aparece Katniss Everdeen, al parecer los fans están en desacuerdo, pues existen algunas pistas que podrían indicar que de hecho la familia Baird es parte de los ancestros del ‘Sinsajo’.

Poco después del estreno, las teorías en Internet no tardaron en llegar y una que se hizo popular es que Lucy Gray Baird sería la abuela de Katniss, pero al analizarla podría no coincidir, pues si bien ambas tienen muchas cosas en común, se desconoce exactamente qué pasó con la protagonista de la nueva cinta después de que Snow intentara asesinarla.

Quien dio una nueva perspectiva fue el usuario de TikTok @ehrcreative, pues planteó la posibilidad que Maude Ivory Baird, prima de Lucy Gray, es en realidad la abuela de Katniss.

Maude aparece un corto tiempo en 'Balada de pájaros cantores y serpientes', pero se deja en claro que es una niña prodigio cuando se trata de aprender melodías y el planteamiento asegura que ella le enseñó en su edad adulta la canción 'The HangTree' a su hijo, es decir el padre de Katniss y este, a su vez se la heredó a la joven, quien de hecho la recita en la cinta 'Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1'.

En TikTok los usuarios se mostraron a favor de la teoría

Al permanecer Maude Ivory en el Distrito 12 y formar una familia, tendría sentido que la sangre de los Baid corra por la de Katnis Everdeen, lo cual explotó las mentes de los internautas.

"OMG, no lo pensé antes y sí tiene lógica", "Esta teoría es la que tiene más sentido cuando se mira toda la serie", "Sí se parecen y no me sorprenderían que fueran parientes lejanas", "Ahora todo encaja", "Sí, se desconoce qué pasó con Lucy así que no podría ser la abuela de Katniss y Maude se queda, entonces ahí está la respuesta", o "Estoy de acuerdo en que Katniss tiene que estar emparentada con ella, si no, no tiene sentido. Y también tiene que ser Maude Ivory por la canción", fueron algunos comentarios.



Otro fundamento para pensar que Mauyde Ivory Baird es la abuela de Katniss es su cabello rubio, el cual es el mismo color que tiene Primrose, la hermana de Katniss y por si fuera poco, ambas mantienen una cabra como mascota.

De ser verdad la teoría también explicaría porque el presidente Snow se ensemera tanto en atacar a Katniss, pues si bien ella tiene un gran poder político tras su victoria en los juegos, también pertenecería a la familia de su antigua amada, lo cual hace crecer su odio.



