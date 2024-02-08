Henry Cavill revela que no disfruta de grabar escenas íntimas: “¿Es realmente necesario?”

Henry Cavill se acaba de unir a la lista de actores que se han sincerado sobre lo difícil que puede ser filmar escenas íntimas. El histrión de ‘ Superman’ habló sin tapujos de la razón por la que “no es fan” de esos momentos en las grabaciones.

Henry Cavill afirma que “no es fan” de grabar escenas íntimas

Como parte de la promoción de su más reciente filme, ‘Argylle’, el intérprete británico visitó el podcast ‘Happy Sad Confused’, donde habló a profundidad sobre diversos temas. Uno de los que salió a colación fue el de las escenas íntimas en series y películas.

De manera contundente, Cavill dijo: “No las entiendo, no soy fan”.

Explicó que considera que “en estos días se usan demasiado” y, en muchas ocasiones, sin que tenga sentido o beneficio para la historia:

“Creo que hay ocasiones en las que las escenas de sexo pueden ser geniales en una película, realmente pueden ayudar con la narración, pero la mayoría de las veces, la imaginación humana las supera. Así que creo que puede ser un poco una evasión si un programa de televisión o una película simplemente está llena de cuerpos girando”.

Añadió que, como actor, le parecen “incómodas” de filmar:

“Hay veces en las que te preguntas ‘¿esto es realmente necesario o solo son personas con menos ropa?’ Ahí es donde empiezas a sentirte más incómodo y piensas que no hay una actuación, no es una pieza que va a mantener la película”.



Lo cierto es que esta no es la primera vez que Henry Cavill externa su incomodidad con las escenas íntimas. Ya en 2013 había comentado en una entrevista con ‘The Graham Norton Show’:

“Cuando piensas en tener relaciones sexales con alguien, normalmente están solos, pero cuando cuando estás en set, tienes al menos 12 hombres viéndote. No es cómodo y las cosas no pasan tan naturalmente como deberían. No es tan sexy como podrías imaginar”.



En la serie ‘The Tudors’, el actor tuvo más de una escena íntima, si bien sus proyectos más recientes no se caracterizan por estas.

Henry Cavill evitó que ‘The Witcher’ tuviera una escena íntima

En 2021, ‘Syfy’ reportó que el propio actor pidió bajar el tono de una escena entre Geralt de la Rivia y Yennefer de Vengerberg, luego de que él creía que ella estaba muerta. Se trata del momento en la segunda temporada de la serie de Netflix en la que se reencuentran. En la pantalla, solo se dan un beso, pero el actor “dio a entender que el guión infería más”.

“Quisimos tener mucho cuidado de que fuera verdadero y real y no se convirtiera en algo que nosotros, como actores, no creyéramos que debería ser (la escena) Queríamos que fuera emocional en lugar de sexual. Fue muy, muy importante y tuvimos que alejarnos de lo que estaba originalmente en la página”, afirmó.

