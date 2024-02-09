Mariachi provoca risas al caer en una alberca en plena serenata: accidente se viraliza en TikTok

Existen videos en TikTok que captan accidentes divertidos que ocurren cuando las personas trabajan y en esta ocasión, fue un mariachi quien tiene riéndo a todo el Internet.

Mariachi cae dentro de una alberca al entregar una serenata: ¿qué hicieron sus compañeros?

De acuerdo a un clip publicado por la cuenta @ceciliaaviles07 el pasado 7 de febrero un mariachi terminó dándose un chapuzón sin querer al entregarle una serenata a una chica bajo el pedido de su novio. Todo pasó cuando uno de los integrantes de la banda comenzó a grabar la entrada de la agrupación, la cual hicieron mientras tocaban y cantaban 'Las mañanitas'.

Al arribar al lugar indicado, el cual parecía un hotel, se dirigieron a la zona de la alberca y fue allí donde uno de ellos sacó su celular para mostrar la reacción que tendría la chica ante la sorpresa.

Si bien en los primeros segundos todo transcurría como estaba planeado, al pasar a un lado de la alberca uno de los mariachis no se percató que estaba muy cerca del agua y al dar un pasó de más terminó dentro, al igual que su violín.

Sus compañeros lo miraron sorprendidos por lo que pasó, pero siguieron de largo su camino y cantando para no arruinar la sorpresa por la cual les habían pagado. Mientras intentaban mantenerse calmados y no reírse por la caída.



En un momento el clip enfocó a la chica que recibió la serenata y en lugar de quedar conmovida, no paró de reírse por lo que acababa de ver. Al final, el mariachi que cayó al agua pudo salir con ayuda del chico que los contrató y algo a destacar es que el resto de músicos hicieron todo lo posible por mantener su profesionalismo sin parar de cantar o tocas los instrumentos, aunque de vez en cuando se les salieron algunas risas.

El material titulado "Mi primera chamba" que fue grabado en Guerrero, México, está arrasando en las redes a menos de 24 horas de su publicación, pues ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones y 1.8 millones de likes.

El video viral de TikTok hizo que Internet reaccionara de la siguiente manera

Los internautas aseguran en los comentarios que no pueden dejar de reír y reproducir una y otra vez este accidente tan único.

"Ante todo profesionales no dejaron de cantar aunque se estuvieran muriendo de risa jaja", "Sus compañeros: el show debe continuar", "¿Por qué el que graba no hace nada? jajaja", "Los de las trompetas ni si quieren pudieron hacerlas sonar por la risa son lo mejor", "Pero lo más chistoso es cómo con que coraje quiere cantar el mariachi y que se le suelta la carcajada", "El novio con las flores no sabía si reír, soltar las flores o ayudarlo", "Estoy de madrugada llorando de la risa", "Siguieron con las mañanitas pero nadie aguanta la risa" o "El mejor video que he visto en mucho tiempo", fue lo que comentaron.



Muchos consideraron que ésta quizá sería la mejor sereneta documentada en México, debido a que generó risas sin esperarlo y en un segundo video, se logra ver desde otra pespectiva cómo terminó cayendo el mariachi.



