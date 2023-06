Joven se pone casco de motocicleta al revés y se queda atorado: ¿Cómo metió la cabeza ahí?

Joven se pone mal un casco de motocicleta y su video se hace viral en TikTok

Otro que se suma a la lista de accidentes virales fue el de un adolescente mexicano que se puso un casco de motocicleta al revés, es decir que introdujo su cabeza por la visera del casco.

El usuario José Pech (@josepech1), tío del afectado, fue el que grabó el momento donde toda su familia se percató de lo que estaba pasando y comenzó a debatir sobre cómo podrían quitárselo sin lastimarlo.

Además de buscar una solución los presentes no pudieron contener sus risas tras ver al joven con el casco mal puesto y él a su vez, se mostró triste y desesperado por tener aquel accesorio en la cabeza.

Dicho clip que fue publicado el 12 de junio inmediatamente se volvió viral y hasta ahora ha sido visto más de 52 millones de veces, número que resulta impresionante.

Los usuarios de TikTok quedaron impactados por los hechos y además de preguntar cómo había podido el joven introducir su cabeza por la visera, exigieron ver la segunda parte.

Un día después, José Pech publicó un segundo material donde reveló que su sobrino ya se había adaptado a vivir con el objeto atorado, debido a que se encontraba jugando videojuegos tranquilamente a pesar de tenerlo en su cabeza.

"Día 2 y siguen esperando a que lleguen los de emergencias", "Mira te voy a seguir porque tengo la duda de cómo metió ahí la cabeza y quiero saber cómo lo sacaron", "No me lo creo jaja", "Queremos toda la novela", "Expliquen si se lo quitaron o no", "Imagínense el calor que a de sentir en la cabeza", "¿Cómo puede estar tan tranquilo con eso en su cabeza?" o "Ya digan qué pasó después", es la manera en que se expresaron.

TikToker reveló paso a paso cómo le pudo retirar el casco al adolescente

Para cerrar la historia el tiktoker expuso a detalle en un tercer video cómo es que lograron quitarle el caso mal puesto a su sobrino, lo cual alegró a quienes siguieron el caso desde el inicio.



Con el fin de aclarar la duda volvió a colocarle a su sobrino el casco de manera incorrecta y comentó que con ayuda de un desarmador quitó un tornillo que se encontraba cerca de la visera.

Así al final su cabeza pudo salir y todo volvió a la normalidad, lo cual dejó satisfechos a los usuarios de la red social, quienes agradecieron por mostrar de manera gráfica lo que hizo para resolver el problema.

El material obtuvo 6 millones de vistas en 4 días y en la sección de comentarios, las personas expresaron que ya "podrían dormir en paz" por ver el desenlace.

"Por fin el que graba explica, gracias", "Ahora si ya voy a poder dormir", "Ahora tiene sentido y lo más curioso es que TikTok me mostró las 3 partes, excelente servicio", "Ahora sabemos la verdad, qué alivio hoy no dormiré preocupada por el niño", "Ok una duda menos para la crisis existencial que me dio", "Al fin me quitaron la duda, gracias" y "Me quedaré más tranquila", fueron otros de ellos.



A pesar de que el accidente pudo llevar al joven al hospital, su tío fue capaz de ayudarlo, lo cual terminó como una anécdota graciosa que vivirá en sus mentes y en la memoria de Internet.

¿Ya habías visto este video? Dinos en los comentarios.

