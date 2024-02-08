Entretenimiento

Abuelito baila a su esposa con Alzheimer para ponerla de buenas: "Y dicen que el 'para siempre' no existe"

La pareja de abuelitos, de 90 años, fue grabada por su nieto, quien compartió las imágenes y puso a usuarios de TikTok a llorar y reflexionar sobre el amor.

El amor de un abuelito a su esposa con Alzheimer tiene a medio TikTok conmovido y es que en un video se ve lo que está dispuesto a hacer para animarla.

Abuelito baila a su esposa con Alzheimer para animarla

Antes de las redes sociales, el amor entre las parejas de abuelitos quedaba guardado en la memoria de sus hijos y nietos quienes eran testigos de lo que representaba “el amor para toda la vida”.

Ahora las distintas plataformas sirven como un álbum público donde quedan perpetuadas imágenes tan conmovedoras como la compartidas hace unos días en TikTok.

Fue el usuario de la cuenta criscarivas el encargado de compartir en varias de sus publicaciones el amor entre sus abuelos, de 90 años.

Abuelito baila a su esposa con Alzheimer para animarla.
Abuelito baila a su esposa con Alzheimer para animarla.
En uno de los tantos videos virales sobre la pareja de abuelos, que suman cada uno más de un millón de reproducciones, el tiktoker abrió sigilosamente la puerta para encontrarse con una romántica escena: su abuelito estaba bailando a su esposa con Alzheimer para animarla.

"Mi abuelo le baila a mi abuela con Alzheimer para animarla", se lee en la descripción de la grabación.


Tal como si fuera un álbum fotográfico, el nieto almacena en emotivas escenas recuerdos del amor entre sus abuelos, pues en los videos se ve al señor poner en el televisor caricaturas, las favoritas de su esposa, y arroparla, procurando su bienestar.

"Mi abuelo cuidando a mi abuela con Alzheimer"; "Mi abuelo poniendo dibujos de Doraemon, a mi abuela con Alzheimer para animarla. Le gusta mucho poner dibujos animados", compartió en un par de videos más.
@criscarivas

Mi #abuelo le baila a mi #abuela con #alzheimer para animarla #misabuelos #viral #parati #foryou #paratiiiiiiiiiiiiiiii

♬ sonido original - Cris

TikTok reacciona a video de abuelito bailando para su esposa

Las grabaciones han tenido un viral alcance llegando a los corazones de millones de internautas que no han perdido la oportunidad de felicitar a la pareja y, con añoranza, hablan de lo que significaba en las parejas de antes el “amor eterno”.

“Se me metió un océano pacífico en el ojo"; "A veces siento que este tipo de amor está en extinción"; "Interestelar tiene razón cuando dice 'El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio'"; "Y dicen que el 'para siempre' no existe"; "No hay amores como los de antes, de los que se querían con poco y se respetaban siempre. Ahora simplemente vivimos el amor de otra manera"; “Debieron tener mil problemas de pareja, aun así, ya en sus últimos tiempos, se siguen eligiendo. Me conmueve. Llevo rato llorando por ellos”; “Los abuelos deberían de ser eternos”, son algunos de los comentarios.
