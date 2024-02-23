Entretenimiento

Mujer de 72 años busca representar a Argentina en Miss Universo 2024: esto se sabe de Iris Amelia

Iris Amelia tiene aún un largo camino que recorrer para poder coronarse como representante de su país en el certamen de Miss Universo.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Iris Amelia, de 72 años, aspira convertirse en la próxima Miss Argentina y representar a su país en Miss Universo 2024.

Iris Amelia, de 72 años, aspira convertirse en la próxima Miss Argentina y representar a su país en Miss Universo 2024.

Mujer de 72 años podría convertirse en la primera Miss Universo de la tercera edad

Tras el revuelo que causó Jane Garrett, Miss Nepal, al convertirse en una de las primeras mujeres ‘con curvas’ en competir en Miss Universo, ahora es Iris Amelia, de 72 años, quien se dispone a representar la diversidad y la inclusión en un evento como este en el que, hasta 2023, solo se permitían mujeres de entre 18 y 28 años.

Luego de que la Organización Miss Universo Argentina eliminó el limite de edad para que sus candidatas pudieran postularse para competir por un lugar en el certamen Miss Universo, Iris Amelia se inscribió con el propósito de cumplir su sueño y representar a su país en el famoso concurso.

“Este cambio se aplicará a todos los concursos a nivel mundial a partir de 2024. A partir de entonces, todas las mujeres adultas del mundo podrán competir por el título de Miss Universo”, informó la organización el año pasado a través de Instagram.
Iris Amelia, de 72 años, busca representar a Argentina en Miss Universo.
Iris Amelia, de 72 años, busca representar a Argentina en Miss Universo.
Imagen Iris Amelia/Instagram

En caso de ser elegida Miss Buenos Aires 2024, Iris Amelia podría participar en el concurso de belleza Miss Argentina para luego llegar a Miss Universo, si resulta triunfadora.

La aspirante tendrá que vencer un camino de competencias, comenzando por la regional, luego la nacional que le abrirían las puertas de Miss Universo, donde podría convertirse en la primera Miss de edad avanzada.

Aunque la apertura de la organización a la inclusión y la diversidad ha sido aplaudida por muchos, hay posturas en contra que señalan la supuesta pérdida del objetivo del certamen.

¿Quién es Iris Amelia?

Iris Amelia se describe en sus redes sociales como actriz, modelo, escritora, bailarina y profesora de danza, cuenta en Instagram con apenas 500 seguidores; sin embargo, tras el anuncio de su candidatura ha comenzado a recibir mensajes de apoyo a través de sus publicaciones.

¿Quién es Iris Amelia?
¿Quién es Iris Amelia?
Imagen Iris Amelia/Instagram


Aunque la firme intención de Iris Amelia de convertirse en la próxima representante de su país en Miss Universo ha cobrado relevancia entre los internautas no es la única pues, Jocelyn Cubales, de 69 años, fue anunciada como candidata oficial del certamen Miss Universo Filipinas.

La mujer tiene dos hijos y dos nietos, dijo, su principal motivación para romper estereotipos en este tipo de concursos.

