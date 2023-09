Artista internacional vive como indigente para completar sus obras: impacta a Internet

En un mundo donde la autenticidad a menudo se valora más que cualquier otra cosa, un artista independiente ha desafiado las convenciones al llevar su compromiso con su obra a extremos inusuales. Conocido en TikTok como Artista Clos, este creativo ha generado un gran revuelo al revelar su radical método para crear sus obras y promocionarlas: vivir en la calle.

Un video compartido en su cuenta de Instagram (@arangoclo) ha desatado la curiosidad y la admiración de miles de espectadores. En el video, el artista conocido como Clos se presenta caracterizado como una persona sin hogar, explicando que esta transformación es esencial para llevar a cabo su obra artística.

Carlos Arango 'Clos', el artista que vivió en la calle para pintar

"Todos quieren ser artistas, pero nadie quiere pagar el costo", afirma el artista en un mensaje de texto superpuesto en el video. Mientras habla, el metraje muestra una secuencia de imágenes que contrastan sus dos facetas: la del creativo y la del indigente. Este último rol, aparentemente adoptado para crear su serie de obras denominada 'Los Olvidados', ha desatado un debate sobre los límites del arte y el compromiso del artista con su obra.

Clos explica en el video que se vio obligado a vivir en las calles como indigente para poder dar vida a sus obras. Este acto radical, aunque controvertido, parece haber conectado con muchos espectadores que han compartido sus propias historias de lucha y dedicación en el mundo del arte.

La reacción en las redes sociales ha sido variada pero en su mayoría positiva. Algunos usuarios han expresado su admiración por el compromiso del artista, mientras que otros han compartido sus propias experiencias de vivir en condiciones precarias para perseguir su pasión.

"Clos es un crack lo conocí en una expo que tuvo acá en Saltillo y es un genio, que gran performance", "Así tengo un vecino, pinta increíble, hace murales, pero vive en unas condiciones precarias", "Esto me recuerda la vez que perdí mi familia, el que me negaran a mis hijos y perder un empleo bueno", "Yo me tiré viviendo como vagabundo en Ibiza España fue la.mejor experiencia porque tuve que trabajar para pagarme el pasaje", se lee en los comentarios.

El propio artista ha respondido a la creciente atención en los comentarios, anunciando que todas sus obras creadas mientras vivía en la calle están disponibles para su compra. Invita a los interesados a buscarlo en sus redes sociales para obtener más información sobre cómo adquirirlas.

"Me tuve que ir a vivir a las calles como indigente para realizar mis obras artísticas, las cuales tienen como nombre 'Los olvidados'", expresó.