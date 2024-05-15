El macabro libro que está encuadernado con piel humana y se vende por 45 mil dólares

Video ¿Extremadamente fértil o una estafadora? Ella fue la mujer que tuvo más hijos en la historia

Los libros son parte primordial de la historia de la humanidad, pues permiten el registro de los acontecimientos, obras literarias y descubrimientos científicos, entre otras cosas.

Para conservarlos en buen estado se pueden utilizar diferentes materiales, pero hubo una persona que utilizó piel humana.

PUBLICIDAD

Libro encuadernado con piel humana está a la venta

Ian Kahn, vendedor de libros, está buscando un nuevo dueño para un libro poco común: está cubierto con piel humana.

"Este (libro) fue encuadernado en 1682 por un estudiante de Medicina que estudiaba en París", dijo a Reuters. "Era español y no conocía a nadie. Fue a ver una obra de teatro que se llama 'El Barón', que le gustó tanto que compró un ejemplar en hojas".



De acuerdo con la información de Kahn, tiempo después el estudiante Jacopo X encontró en la morgue el cuerpo de una de las actrices que participó en dicha obra de teatro, por lo que decidió usar su piel para cubrir el libro y que ésta no se 'desperdiciara' en la fosa común.

"La única manera de terminar en una sala de autopsias en 1682 es si tu cuerpo no es reclamado. Él se encargó de tomar una sección de su espalda, procesarla hasta convertirla en pergamino".



El libro pasó de generación en generación y llegó a manos de Ian Kahn por el actual propietario, Riccardo X, quien lo puso a la venta por 45 mil dólares (751 mil 149 pesos).

El ejemplar se exhibió en la 64a edición de la Feria Internacional del Libro (ABAA NY International Antiquarian Book Fair) en el Park Avenue Armory, de Nueva York, del 4 al 7 de abril, llamando la atención de creadores de contenido y curiosos de la Literatura.

La Universidad de Harvard retira piel humana de la encuadernación de un libro

El libro que puso a la venta Ian Kahn no es el único que está encuadernado con piel humana. La Universidad de Harvard ha tomado la decisión de retirar la cubierta, hecha con el mismo material, de un libro del siglo XIX sobre la vida después de la muerte que forma parte de su colección desde la década de 1930.

De acuerdo con la información de AP News, el libro ‘Des Destinées de L’âme’ (‘Los destinos del alma’) fue escrito a principios del siglo XIX por el novelista y poeta francés Arsène Houssaye. El texto impreso fue obsequiado al médico Ludovic Bouland, que “encuadernó el libro con piel que tomó sin consentimiento del cadáver de una paciente en un hospital donde trabajaba”, detalló Harvard en un comunicado reciente.



El médico añadió una nota detallada de la preparación de la piel para encuadernarlo, además de una breve explicación del por qué decidió preservarlo de esa manera.

“Un libro sobre el alma humana, merecía una cubierta humana”, escribió.