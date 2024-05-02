Noticias virales

Ya existe una mochila que muestra el video del mapache 'Pedro, Pedro' y es la envidia de Internet

Una joven mexicana se hizo viral por llevar a su escuela una mochila que reproduce diversos videos, entre ellos el clip viral del mapache ‘Pedro, Pedro’.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Un ‘mapache bailarín’ invadió las redes sociales: La historia detrás del video viral

Desde hace varias semanas, el video del mapache ‘bailando’ al ritmo de la canción ‘Pedro’, de Jaxomy, Agatino Romano y Rafaella Carrà, ha conquistado las redes sociales.

Ahora, el animal no solo podrá verse en celulares o stickers, también ya se encuentra una opción para proyectarlo en una mochila.

Mapache ‘Pedro’ de nuevo se hace viral gracias a una mochila con pantalla

En las últimas semanas, un video ha causado mucha ternura y alegría en redes sociales, al grado de convertirse en tendencia, generó tal fascinación que una mujer llamó la atención en TikTok al ser captada con una mochila con pantalla que reproduce dicho clip.

Fue la cuenta de TikTok de la usuaria @Mirandarlveramar quien compartió este descubrimiento, ya que filmó a una joven con su mochila en la espalda, cuya pantalla muestra una y otra vez al mapache dando vueltas.

@mirandariveramar

♬ sonido original - BC M3X4_44

Como era de esperarse, el video alcanzó más de 2.4 millones de reproducciones, además de que cientos de usuarios preguntaron dónde podrían conseguir dicha mochila.

“¿Dónde la conseguiste?”, “Yo la quería, pero cuando vi su precio, me di cuenta que estoy bien así con mi morral”, “¿Se puede lavar?”, “Te cambio tu mochila por unos Yakult”, “Hoy conocí la verdadera envidia” y “Está muy bonita la mochila”, fueron algunos de los textos.


Entre los usuarios que reaccionaron al video se encuentra Soraya Sánchez, quien es la dueña de la mochila, compartiendo en su cuenta de la misma red social un dúo donde muestra nuevamente el famoso objeto que tanto ha llamado la atención.

¿Dónde se puede conseguir la mochila de ‘Pedro, Pedro’?

A través de los comentarios del video de Miranda, la joven Soraya Sánchez, de Mazatlán, Sinaloa, México, comenzó a responder algunas dudas, compartiendo que la mochila tan deseada en la red fue un regalo y que ella las estaba vendiendo en 3 mil pesos mexicanos (176 dólares).

@sorayasanchez8

#dúo con @Miranda Rivera yo mostrándole a mi Pedro Pedro que es viral en tik tok 👀🤣#paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

♬ sonido original - BC M3X4_44


Aunque no trae sonido, usuarios le propusieron llevar una bocina para reproducir la famosa canción a donde quiera que vaya.

Recordemos que el meme del mapache Pedro surgió gracias a que este animalito, que vive en Rusia, se ha convertido en la mascota de un hombre que comparte varios momentos de su vida a través de su cuenta de TikTok @Fleksa30. Pedro, que en realidad se llama Ginger, se volvió una celebridad en México gracias al video que todos ya hemos visto con la canción de Raffaella Carrà, pero la grabación original contaba con un tema llamado ‘Как дела?’.

¿Te gustaría tener una mochila con pantalla para reproducir tu video favorito?


