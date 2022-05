Critican a Kylie Jenner por el vestido que eligió para Stormi: Internet la defendió así

Kylie Jenner ha demostrado ser una gran mamá desde que nació su primogénita Stormi hace cuatro años y, en febrero de este año, le dio la bienvenida a su segundo hijo del cual aún se desconoce su nombre.

Además de ser empresaria y participar en el show 'The Kardashians', Kylie toma muy seria la crianza de sus hijos y, recientemente, la influencer decidió que Stormi asistiría a una alfombra roja con ella y Travis Scott, padre de la pequeña.

Así fue como Stomi llegó el pasado 15 de mayo a los Billboard Music Awards de este 2022, evento que se realizó en Las Vegas, Nevada.

La infante fue una de las famosas que se robó la atención del público por ser una de las asistentes más jóvenes y tiernas de la noche.

El vestido de Stormi en los Billboard



La pequeña caminó de la mano de su madre Kylie portando un vestido arriba de la rodilla de color gris aparentememente creado por Rick Owens, el cual tenía una sola manga.

Éste lo combinó con una liga del mismo color que recogió su cabello y un par de zapatillas deportivas blancas con detalles en color rojo.

El look le dio varios elogios en redes sociales; sin embargo no todos opinaron lo mismo, pues hubieron personas que vieron esta vestimenta como "inapropiada" para una niña de cuatro años.

Las críticas a Kylie Jenner por la elección

Las redes se llenaron de diversos comentarios, aunque se popularizaron aquellos que expresaban su disgusto por la elección de Kylie Jenner.

"Es un vestido demasiado maduro para una niña pequeña", "La prenda es inapropiada para ella, deberían vestirla de acuerdo a su edad", "Ese no es un vestido para niñas. Ella es súper linda, pero es perturbador ver ese vestido en alguien tan pequeña" o "El vestido de Stormi es inadecuado, sólo tiene 4 años, no 16" son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Internet puso un alto a los 'haters'

Poco después de estas críticas, otros salieron a defender a Kylie y a su hija, debido no vieron nada malo en el vestido de Stormi, al contrario el modelo fue de su total agrado.

"Me gustaría tener un vestido como el de Stormi para mi hija", "No entiendo cómo la pueden atacar, su look es moderno y no es nada inapropiado", "Si crees que el vestido de Stormi era demasiado corto e inapropiado, el problema eres tú. Raro cómo sexualizas a una niña de 4 años.", " No hay nada de malo en el vestido de Stormi, sólo están siendo raros al respecto", o "No tiene nada de malo que se le vea el hombro a Stormi, no sé porque tanto alboroto".



Hubieron otros tantos que expusieron que el tema del vestido se salió del control, ya que sólo era un vestido sin manga.