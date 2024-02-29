Video de koala ‘llorando’ la muerte de su compañera estremece las redes sociales: “Lo más triste que he visto”

Video ¿Por qué este elefante está llorando? La trágica historia de Raju y su encarcelamiento

Las redes sociales nos acercan todo tipo de historias de animales, desde las graciosas hasta las más conmovedoras. La última en generar furor en las plataformas digitales es la de un koala que parece lamentar la pérdida de su compañera.

Koala ‘llora’ la muerte de su amiga y el video se hace viral

Koala Rescue es una organización benéfica que, como su nombre lo indica, se enfoca en cuidar de estos animales en la región de Adelaide, Australia.

El pasado 22 de febrero publicaron en sus redes sociales un video de su más reciente rescate. Según relataron, recibieron una llamada del “miembro del público muy preocupado” informándoles que había encontrado un koala al pie de un árbol.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar, se dieron cuenta de que no era uno, sino dos los animales en el suelo. Más sorprendente aún fue que uno de ellos había fallecido y el otro se quedó a su lado, ‘abrazando’ el cuerpo fallecido y emitiendo algunos sonidos, casi como si llorara la pérdida.

Los rescatistas confirmaron que el animal difunto era una hembra y el que estaba a su lado, un macho. Quienes hicieron la llamada de ayuda comentaron que en ocasiones anteriores los habían visto juntos, “yendo y viniendo por su propiedad”.

“Siempre es devastador asistir al rescate de un koala fallecido, pero fue aún más desgarrador presenciar al koala macho sosteniendo y abrazando a la koala fallecida”, comentó la organización.



La asociación detalló que “recuperaron” a ambos y, luego de asegurarse de que el macho “estaba en buenas condiciones, fue liberado cerca”.

“Nuestros rescatistas rara vez presencian este tipo de comportamiento, pero confirma la naturaleza empática y afectiva de los koalas”, añadieron sobre la situación.



Lo cierto es que esta no es la primera vez que un koala ‘llorando’ llega a los titulares de noticias. En enero de 2020, un espécimen fue captado ‘lamentando’ la muerte de otro, que había fallecido como consecuencia de los incendios de Australia de dicho año.

Internet reacciona al video koala llorando la muerte de su amiga

La publicación de Koala Rescue ganó gran popularidad en cuestión de días. En su primera semana en Instagram, por ejemplo, alcanzó 9.5 millones de reproducciones, sin tomar en cuenta que la grabación fue compartida por otras cuentas en diversas plataformas digitales.

Koala ‘llora’ la muerte de su compañera: video se hace viral Imagen Instagram



En ese sentido, miles de internautas tuvieron la oportunidad de externar su opinión sobre la grabación. La mayoría dijo sentirse conmovido por el gesto del koala:

“Esto es demasiado devastador para expresar en palabras” “La manera en la que abrazó su cuerpo”, “Esto me rompe el corazón”, “Por Dios, los pequeños ruidos que hace rompen el corazón”, “Esto fue realmente desgarrador”, “¿Quién podría ver esto y no conmoverse?”, “Esta es una de las cosas más tristes que he visto”, “Se me rompe el corazón al ver esto”, fueron algunos de sus comentarios.



No obstante, también hubo quienes pidieron “no antropomorfizar” a los animales, es decir, no atribuirles características humanas.