¿Qué pasó con la mantarraya que podría haberse embarazado de un tiburón y cuándo dará a luz?

La gestación en los animales que están en cautiverio suele generar alegría entre los cuidadores y visitantes, pero el caso de la mantarraya Charlotte causó no sólo curiosidad, también preocupación pues, al parecer, un tiburón la preñó.

El misterio de la mantarraya embarazada de un tiburón: ¿cuál es su estado de salud?

Se trata de la mantarraya Charlotte, residente de un acuario en Carolina del Norte, Estados Unidos, la cual dejó perplejos a los científicos al quedar embarazada y generar dudas respecto a su concepción. La noticia explotó en febrero de este año y, aunque aún no se ha confirmado oficialmente, los cuidadores sospechan que un tiburón que vive en el mismo tanque podría estar involucrado en este inusual embarazo.

Según los expertos, las marcas de mordeduras en el cuerpo de Charlotte son indicadores de apareamiento en los tiburones. No obstante, también se considera la posibilidad de que se presente el fenómeno natural llamado partenogénesis, donde los óvulos del animal femenino se desarrollan por sí solos sin fecundación y crean un clon de su madre.

"Creemos que Charlotte quedó embarazada por un proceso conocido como partenogénesis. Y esto literalmente se traduce como un nacimiento virginal o nacimiento milagroso", fue lo que comentó Brenda Ramer, la fundadora del acuario Team Ecco,en entrevista con WLOS.



La fecha del parto aún se desconoce y, de acuerdo a 'Yahoo! News', Charlotte podría tener 3 o 4 crías. Los científicos se encuentran viendo el desarrollo de los huevos en el vientre de Charlotte para así determinar si, de hecho, un tiburón está involucrado en este proceso.

Here's Charlotte's Saturday update! We are still patiently awaiting Charlotte's delivery. The ultrasound we sent to our colleagues looked good and there were no signs of any distress. We will share new developments as they come along. This has been an incredible journey and we thank you for following along! Your support inspires us to continue our research in Elasmobranch Parthenogenesis.



A casi dos meses de que Charlotte saltara a la fama, muchos internautas se están preguntando qué pasó exactamente con ella. Si bien los medios de comunicación no han comentado mucho al respecto, el acuario Team Ecco es el que, mediante sus redes sociales, proporciona actualizaciones continuas sobre su estado.

Así luce la mantarraya Charlotte y sus futuros bebés

Mediante videos y fotos se confirmó que la mantarraya se encuentra en constante observación. Sus cuidadores han externado que Charlotte se encuentra comiendo como de costumbre, se mantiene en buena salud y con un excelente comportamiento, ya que adora cuando los buzos la visitan, debido a que la alimentan y la acarician como si se tratara de un perrito.

El pasado 7 de abril, en un videoclip donde se puede ver a la mantarraya nadando, la descripción mencionó que le realizaron una ecografía y todo parecía ser normal, además de que se encuentran atentos para su próximo parto.

Imagen @teamecco / Instagram

"¡Aquí está la actualización del sábado de Charlotte! Seguimos esperando pacientemente el parto de Charlotte. La ecografía que enviamos a nuestros colegas tenía buen aspecto y no había signos de angustia. Compartiremos las novedades a medida que se produzcan. Ha sido un viaje increíble y les damos las gracias por seguirnos. Su apoyo nos anima a seguir investigando la partenogénesis de los elasmobranquios".



Los materiales de TikTok se han vuelto virales con millones de vistas y los seguidores del acuario Team ECCO no dudan en mostrar su emoción ante este parto que podría cambiar todo lo que se sabe sobre la reproducción de las mantarrayas.