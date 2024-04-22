Extranjera exhibe a restaurante en México que ofrece un mango de postre: Internet no puede creerlo
Los postres son parte vital de un restaurante y al parecer uno en México se hizo viral por ofrecer mango en su carta.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
En las redes sociales, la mujer venezolana Arianna Chaparro ha causado revuelo al compartir su experiencia en un restaurante mexicano donde ofrecen un postre muy peculiar: un mango entero.
Joven latina encuentra mango en carta de restaurante en México: video se viraliza en redes
La influencer, que crea contenido relacionado con viajes, compartió un clip el pasado 10 de abril del postre, donde se puede ver que los mangos formaban parte del menú. Al llegar el carrito de postres a su mesa, notó dicha fruta sin picar y le preguntó al mesero si iba solo, es decir, sin ningún acompañamiento, a lo cual respondió de manera afirmativa.
"Esta vaina en mi país se cae de los árboles y son gratis hermano", a lo cual el mesero reaccionó con una pequeña risa.
Por si fuera poco, al preguntar la joven por el precio del mango, el mesero respondió 95 pesos (casi 6 dólares) y aseguró que no podía creerlo, ya que además de ser caro, resultaba ser una fruta sola. El clip, titulado "Gentrificación en CDXM, SOS", obtuvo más de 100 mil vistas.
En los comentarios, personas que residen en México aseguraron haber tenido una reacción similar a la de la joven, ya que jamás habían visto que ofrecieran fruta como postre en un restaurante, y lo catalogaron como algo ridículo porque "le están viendo la cara a los comensales".
¿Cómo reaccionaron los internautas mexicanos al tiktok?
"Nooo, con esos $95 dos kilos te compras", "Díganme que es broma", "Vaya trampa", "Me indigna, pero la a vez me pone feliz saber que hay gringos tontos que pagan 95 pesos por un solo mango", "Mínimo le pusieran un helado o algo", ¿95 pesos? ya es el colmo", "Comenzó la gentrificación del mango en CDMX", "Esto no pasaría si no hubieran gringos gentrificadores", "Esos del restaurante no le pierden y prefieren ofrecer un triste mango a hacer un postre innovador", "Si se pasan con su mango en un plato. Ni siquiera un poco de presentación", y "México ya parece luego un chiste para los extranjeros por cosas como esta".
Otros atacaron a la creadora de videos, pues comentaron que no debía criticar México si era originaria de Venezuela y la invitaron a regresar a su país, cuando sus clips dieron a entender que solo estaba de visita.
"Pues largarse si no les gusta, el mesero no tiene la culpa", "Si no le gusta se puede regresar a Venezuela por sus mangos gratis", "Si no tienes para pagar en un restaurante espera a que caigan los mangos gratis", "Me di ala tarea de ver en cuanto esta un mango hoy en Venezuela y créeme gratis no son así como tú dices", Me da risa que dice “En mi país” pero mamita, no estás en tu país" o "Hermana entonces ve a Venezuela a disfrutar de los mangos de verdad" resultaron ser otros.
A pesar de la polémica, la tiktoker no divulgó el nombre del restaurante, pero los internautas intuyen que se trata del famoso lugar llamado 'Contramar', lugar que visita Dua Lipa cuando viene de visita a México.
¿Qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.