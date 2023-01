Familia española se lleva en tuppers la comida sobrante de un buffet: "No queremos tirarla"

Los buffets son lugares reconocidos por tener una amplia variedad de platillos y además, porque los comensales pueden servirse cuantas veces quieran.

Esto los ha hecho un lugar predilecto para los grupos grandes; no obstante, un joven grabó un momento poco usual cuando asistió a uno de estos restaurantes a finales del pasado mes de diciembre.

Mujer introduce comida de buffet en tuppers con ayuda de su familia y lo publican en TikTok

De acuerdo al usuario de España @uyalbert, él se encontraba comiendo en un buffet junto a sus familiares y al momento de quedar satisfechos, se percataron que en su mesa aún había bastante comida.

En un intento por rescatarla y evitar que fuera a la basura, una de sus tías tomó cartas en el asunto y decidió ir por unos tuppers para poder guardar todo.

En el clip se muestra cómo la señora que lleva lentes de aumento, sale del restaurante para conseguir los contenedores. Al regresar, los introdujo al establecimeinto escondidos como si fueran regalos en bolsas decoradas y su familia, la ayudó a fingir aplaudiendo para que no fuera atrapada.



Tras volver a su lugar y con ayuda de otra persona, comenzó a vaciar los platos de comida mientras vigilaba que ninguno de los meseros se diera cuenta de lo que estaba haciendo.

"Perdónenme por favor ha sido un error de cálculo y simplemente nos da mucha vergüenza dejar la comida y tampoco queremos dejarla", fue lo que comentó a la cámara que la estaba grabando la señora.



En pocos minutos logró su meta de introducir los restos de comida, pero eso sí con mucha dificultad, debido a que la mujer se mostraba nerviosa, tanto que las manos le temblaban.

Entre risas nerviosas explicó que ella no es buena "ladrona" y al llenar los 4 contenedores sintió vergüenza, pues se percató que había una cámara de vigilancia la cual pudo haberla grabado.

El video viral de la comida en los tuppers generó polémica y dividió a Internet

El clip que se volvió viral en TikTok con más de 11 millones de vistas se dividió en la sección de comentarios pues se tenían posturas diferentes.



Primero, estaban los que creyeron que la señora no hizo nada malo y tenía el derecho de llevarse la comida.

"No es robo, tu pagaste por la comida, está perfecto la comida no se debe botar", "No hiciste nada de malo, pagaste por eso", "Lastimosamente en muchos lugares botan la comida, así que mejor que se lo llevaron", "Si lo pagas es tuyo, así de sencillo, no se sienta mal señora", o "No es delincuencia son porciones que ya lo pagaron", fue la manera en que se expresaron.



Al igual que la joven que le cobraron doble por comer en un buffet, el caso se rodeó de polémica, pues algunos desaprobaron la acción de la señora.

En la segunda parte del video se puede ver al tiktoker y a su tía explicando la razón de porque usaron los tuppers.

"En Navidad eramos muchos (20 personas). Encima de la mesa quedó una cantidad de comida descontrolada y a mí me da mucha vergüenza porque los dueños del restaurante son amigos nuestros, entonces me daba vergüenza que vieran la cantidad de comida que me sobró. Desconocíamos que podíamos pagar un suplemento y llevarnos la comida", fue parte de su discurso.



La mujer quedó tan apenada que aseguró evitar pasar frente al restaurante porque seguramente, los dueños del lugar ya vieron el video.

¿Crees que lo que hizo estuvo bien o mal? Dinos en los comentarios.