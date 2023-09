Joven va vestido de payasito a despedir a su mamá antes de que muera: video te hará llorar

En un rincón de TikTok, un video ha dejado una marca imborrable en la plataforma y ha conmovido los corazones de cientos de miles de usuarios pues presenta la dura despedida de un hijo y su madre antes de que ella muera.

Publicado en la cuenta del usuario @loboguerrero84, este clip ha acumulado casi medio millón de likes y miles de comentarios y aquí te contamos por qué.

Payasito dedica últimas palabras a su madre en su lecho de muerte: video se hace viral

El video muestra a un joven vestido como un payasito completo con globos y un ramo de flores, enfrentando uno de los momentos más dolorosos de su vida. El protagonista, el "payasito", llega al hospital y se acerca a la cama donde su madre se encuentra en su lecho de muerte. La emotiva escena ocurre mientras el payasito entrega las flores a su madre y sostiene su mano con ternura.

Las palabras que el joven payaso dedica a su mamá son pura emotividad y amor:

"Mamita preciosa, ¿qué me le pasó? Le traje una sorpresa super gradotota, le traje unas hermosas flores... ¿Cómo estás mi amor?, ¿cómo estás vida mía? Llegó tu payasito favorito. Aquí estoy. Te voy a acompañar, mamita".

La mujer, en sus últimos momentos de vida, comparte su angustia por la injusticia de la vida y el sufrimiento que su hijo tiene que presenciar; sin embargo, también le expresa su amor y gratitud por su presencia.

"De alguna manera todos tenemos que partir de este mundo y en algún momento a mí me va a tocar también... Tú sabes que tú eres mi vida, ¿cierto? Sabes que yo hago lo que hago por ti", respondió el joven.



Este momento compartido entre madre e hijo ha tocado profundamente a la comunidad de TikTok. Los comentarios que acompañan al video son un torrente de emociones, desde lágrimas hasta mensajes de apoyo y consuelo, y es que el video es un recordatorio poderoso de la fragilidad de la vida y el amor incondicional que existe entre una madre y su hijo.

"Momentos donde un hombre llora", "No estaba lista para dejar a sus hijos", "Admiro la entereza del payasito... Mil abrazos para él", "Un aplauso para ese gran ser humano", "Quisiera ser tan fuerte como él, para que no sufran los que se van", "Qué fortaleza tan admirable. A mí no me habría salido ni una sola palabra", se lee en los comentarios.