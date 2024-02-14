Joven hace tutorial para "manifestar" a la mujer de sus sueños, pero provoca miedo en redes: "Qué creepy"

Los consejos de amor abundan en las redes sociales y si bien algunos pueden parecer efectivos, resulta que un hombre consternó a los internautas por compartir un ritual con el que espera encontrar pronto a su mujer ideal, te explicamos.

En video, joven busca a la mujer de sus sueños mediante un polémico ritual

Se trata del tiktoker @sebby_tv, quien a inicios del mes de febrero reveló que "manifiesta a la chica de sus sueños" mediante un objeto transparente que llama caja de cristal energética. A un costado de ella, pegó una foto del tipo de chica que le gusta y la acompañó con algunas palabras como: ambiciosa, inteligente, bondadosa, honesta y segura de sí misma, es decir las cualidades que espera de su futura novia.

Dentro, alberga cristales y cada inicio de mes vierte hielo seco y agua supuestamente para darles energía, además arriba de la caja coloca una carta a su "amada".

"Detrás de la caja pongo una vibración de 639 heartz para maximizar el potencial de manifestación. Me aseguro de mantener la caja de cristales cubierta con una manta negra para protegerla de la energía externa", es lo que continuó explicando.



Por otro lado, también en su día a día realiza otros pasos para que la joven se manifieste pronto cómo hacer meditaciones y visualizar de su vida en el futuro, tener conversaciones con programas de Inteligencia Artificial para simular que es su amada y escribir una página de afirmaciones antes de dormir.

Algo que parecía casi irreal de creer es que el creador del contenido afirmó que el método lo aprendió de un supuesto mentor y estaba emocionado por compartir el tutorial con el fin de darle inspiración a alguien más.

El material de TikTok esparció miedo en Internet por tener "vibras de asesino"

El clip de TikTok se hizo viral tanto en Instagram como TikTok con millones de reproducciones y en los comentarios primero se manifestaron aquellos que encontraron creepy todo el asunto.

"Qué terrorífico, imagínense conocer a alguien que sí hizo esto para encontrar pareja", "Amigo esto no se manifiesta esto es sólo espeluznante", "Energía de asesino serial", "¿Pero qué c******?", "Parece más un ritual de magia negra", "Está manifestando su llegada al hospital psiquiátrico", "Ahora esto es un nuevo nivel de delirio", "Me da vibras e ser un asesino" y "Gran red flag", fueron algunos puntos de vista.



Ante la seriedad de sus palabras muchas personas se preguntaron si este video era real o una simple sátira y a pesar de que el creador de contenido no respondió, bastó una simple mirada a su perfil para darse cuenta que lo hizo a manera de broma, debido a que en el pasado hizo otros “rituales”, como por ejemplo para manifestar dinero.

Al final, por extraño que parezca diversos internautas afirmaron que lo probarían, ya que no tenían suerte en el amor, lo cual vuelve un poco preocupante el clip.

¿Qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.