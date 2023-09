Novia se arrepiente de casarse en plena boda y causa polémica en TikTok: "Necesito un tiempo"

El amor puede ser un camino lleno de incertidumbre, y una reciente boda civil con una inusual historia ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. En un video que se ha vuelto viral en TikTok, con más de 900 mil reproducciones, una novia dio un giro inesperado durante la ceremonia, dejando a todos con la boca abierta.

La escena se desarrolla en un juzgado en México, con la novia luciendo su elegante vestido de boda y rodeada de invitados expectantes. El juez realiza las formalidades habituales, y llega el momento crucial en que se hacen las preguntas que cambiarán el destino de esta pareja. Aquí te contamos lo que pasó.

Mujer se arrepiente de casarse en plena boda: video se hace viral

Cuando se le pregunta al novio si desea casarse con su amada, él responde afirmativamente con entusiasmo, volviendo su mirada hacia ella con una expresión de amor. Pero cuando el turno llega a la novia, la tensión en el ambiente se puede notar en su mirada.

La mujer, aparentemente nerviosa, duda durante unos segundos antes de dejar escapar una risa nerviosa. "Mmmm, creo que necesito tomarme un tiempo", declara frente a todos los presentes, incluyendo el incrédulo novio.

La reacción de los invitados no se hace esperar. Uno de ellos, sentado a su lado, exclama como si no pudiera creer lo que acaba de oír, mientras que otros expresan su sorpresa. El inusual y sorprendente giro en la boda dejó a todos boquiabiertos.

Según el usuario de TikTok @jhonballesteros37, quien compartió el video, la historia continúa. En el clip adicional, se observa a los invitados desmontando los arreglos florales de la boda y cargándolos en un automóvil, sugiriendo que la fiesta se cnceló definitivamente.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Algunos internautas expresaron su incredulidad y consideraron injusto que la novia haya esperado hasta el último momento para manifestar sus dudas.

"No entiendo si esto es real o no", "Si yo hubiera hecho eso me hubiera ahorrado 10 mil sufrimientos. Bien por ella", "Todo el mundo tiene derecho a hacer eso hombres y mujeres aunque sea incómodo para todos mejor antes que después", "En un juzgado quisieron hacer el mismo chiste, y el juez canceló todo", "El juez o notario no pierde tiempo. Si la respuesta es diferente a 'SI' pues ahí se termina todo. Por eso dice 'Listo. Ya'", "Parece un funeral con esas vibras", se lee en los comentarios.

Sin embargo, otros usuarios de TikTok especularon que el video podría ser un montaje, sugiriendo que la pareja podría haberse puesto de acuerdo con el juez y los invitados para crear un espectáculo viral. Algunos incluso compartieron sus propias anécdotas de situaciones similares que resultaron ser bromas elaboradas.