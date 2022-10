“No me gusta trabajar”: TikToker rompe en llanto y pide a sus seguidores que la mantengan

Algunos influencers se hacen famosos por maquillajes sorprendentes de personajes populares o por sus aventuras en lugares paradisíacos, pero en el caso de esta chica, fue una petición la que la puso en los reflectores de las redes sociales.

Tiktoker pide a sus fans que la mantengan: no le gusta trabajar

El 3 de octubre del 2022, Nahir Lorenzetti, una chica originaria de Argentina, subió a su cuenta de TikTok (@asadodefasouwu) un video que en tan solo un par de días sobrepasó las 9 millones de reproducciones y el medio millón de likes.

Para sorpresa de sus fans, en el clip se puede ver a la chica bastante alterada, llorando y con un aspecto desalineado. Sin esperar un segundo, la tiktoker comienza su petición, quizás sin saber la repercusión que tendría en Internet.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgenteec. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar, yo siento que nací para otra cosa, no sé, necesito una solución. Es muy difícil todo esto”, expresó la joven en el video.

Como era de esperarse, las reacciones a su video no tardaron. Algunos de los usuarios de TikTok pensaron que se trataba de una broma, pero otros se tomaron muy en serio la petición.

“Entiendo tu problema, y te deseo que encuentres pronto esa solución. No eres la única con problemas, espero que salgas adelante. Dios te bendiga”, comentó uno de los fans de la influencer.

Pero también destacaron en los comentarios algunas personas a las que la petición de la chica les pareció poco más que cómica, a tal grado que hicieron todo tipo de bromas al respecto.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad...Necesito un viaje a Tailandia... Y no me gusta, es muy difícil todo esto”, comentó en tono de burla una usuaria de TikTok.

Otro internauta fue más sensato, ya que comprende lo que está pasando la chica pero considera que debe aprender a superar ese sentimiento, ya que todos debemos trabajar para sobrevivir.

“Muchos sentimos algo parecido en algún momento, pero no se le puede alcahuetear algo así, todos debemos trabajar muy duro para mínimo sobrevivir”

Curiosamente, el 13 de enero del 2022 esta chica subió un material en donde le agradece a sus fans el haber pagado el alquiler de su casa. Tal y como se aprecia en las notas periodísticas que pone de fondo del video, logró recaudar 25 mil pesos argentinos en menos de 24 horas, lo que equivale a 167 dólares.

Influencer sufre consecuencias por su petición de que la mantengan

El video en donde @asadodefasouwu pide que alguno de sus fans la mantenga porque no le gusta trabajar alcanzó un nivel de difusión viral, lo que trajo como consecuencia a algunos problemas que la han hecho la vida imposible a la tiktoker.

“Gente, gente por favor basta de difundir el video, basta de compartirlo, aparecí en todos los noticieros, me están pidiendo entrevistas y yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y yo no sé qué decir, no hay ninguno.”

Según la chica, su video viral le ha traído problemas incluso con su familia, ya que su madre amenaza con quitarle la custodia de sus hijas menores de edad para garantizar su sustento.

“Mi mamá me está mandando mensajes de que me van a sacar la tenencia de mis hijas, no es un chiste”