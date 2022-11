Influencer asegura ser “demasiado bonita” para trabajar y levantarse a las 6: causa polémica

En los últimos años, TikTok se ha convertido en una de las plataformas más populares a nivel mundial, en ella cientos de usuarios comparten una gran variedad de contenido que muchas veces se vuelve viral entre los espectadores.

Al respecto, una tiktoker se ha vuelto tendencia tras una interesante revelación, a lo que, muchos de sus seguidores no reaccionaron de la mejor manera.

Influencer asegura ser demasiado bonita para trabajar

Se trata de Lucy Welcher, una joven canadiense que se animó a publicar video por medio de su cuenta @luluhasfun, sin darse cuenta que crearía controversia. Esta influencer dejó en evidencia ante sus más de 80 mil seguidores, su profundo deseo de poder dejar de trabajar debido a que se considera muy linda para ese tipo de actividad.

“No quiero trabajar el resto de mi vida… ¿Parece que quiero levantarme a las 6 de la mañana todos los p*tos días durante los próximos 60 años? ¡No! ¡Soy muy bonita para eso!”, dijo Lucy antes de tomar un sorbo de su café helado sin importar el qué dirán.



La afirmación de la joven inmediatamente provocó reacciones divididas en Internet, pues así como muchos usuarios apoyaron su decisión y hubo quienes se ofrecieron a mantenerla, algunos otros le declararon su desprecio.

"Odio decírtelo, niña, pero el mundo no gira a tu alrededor", ¿Qué tal tratar de ser un adulto en lugar de una princesa privilegiada que espera que le entreguen la vida?", “Los jóvenes en serio piensan que la vida se gana fácil con las redes”, "Espero que te sientas humilde, lo necesitas", son los comentarios que se podían apreciar según 'The New York Post'.



Al cabo de algunos minutos, Lulu de 19 años decidió que la mejor idea era revelar por medio de la caja de comentarios que solo se trataba de una simple broma. Sin embargo, muchos de sus seguidores prosiguieron con la discusión, por lo que finalmente borró el clip.

“Yo solo estaba bromeando. Pero ya nadie aguanta una broma y ahora todo el mundo me está haciendo bullying”, confesó.

Pese a que el video fue eliminado de TikTok, su popularidad logró que llegara a otras redes sociales como Twitter. Incluso, otros influencers lograron reaccionar al clip, como lo es Maximbaby (@maximbadyofficial), un destacado usuario que cuenta con 2.2 millones de seguidores.

“Hey, yo tampoco. Chica, nadie lo hace, es solo que estas facturas, no se pagan a sí mismas”, le responde a la chica.