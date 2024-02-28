Niño con cáncer renuncia a quimioterapias: su mamá lo apoya e internautas cumplen su más grande sueño

Video Tras luchar 11 años contra una enfermedad, tuvo la fiesta de cumpleaños que soñó gracias a las redes

Niño de 14 años decidió renunciar a su tratamiento de quimioterapias para combatir el cáncer, su historia se hizo viral y a través de redes sociales se organizaron para ayudar a cumplirle uno de sus más grandes sueños.

Niño con cáncer decide no continuar con su tratamiento contra el cáncer

José Armando, con 14 años apenas cumplidos, tomó la decisión de abandonar el tratamiento de quimioterapias que tendría que reiniciar para combatir la leucemia que le fue diagnosticada cuando tenía 5 años.

El niño, originario de Xalapa, Veracruz, emprendió una lucha contra el cáncer desde muy temprana edad, recibiendo en este arduo proceso más de 120 quimioterapias.

El tratamiento había surtido efecto hasta octubre del 2023 cuando el cáncer regresó y le advirtieron que el tratamiento de quimioterapias tendría que ser retomando, aunque ahora sería de una forma más agresiva.

💙 En La Noria ya están enterados del caso de José Armando, un niño veracruzano que desde los 5 años ha luchado contra la leucemia al grado de recibir 120 quimioterapias, sin embargo, en octubre pasado el cáncer volvió más agresivo a su cuerpo, por lo que la decisión del pequeño… pic.twitter.com/XnuQvGY1M8 — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) February 27, 2024



Bajo estas circunstancias, José Armando, con la valentía que muchos quisieran, tomó la decisión de renunciar al tratamiento y “mejor divertir la vida”.

“Me dijeron que si quería me podían poner más tratamiento, pero ya no quise porque es muy fuerte”, compartió el menor en entrevista con ‘ADN 40’.



José Armando compartió que esta decisión la habló con su mamá, madre soltera de dos, quien terminó por apoyarlo luego de que él le pidió que respetara si decisión.

“Mi mamá... le dije que respetara mi decisión y lo aceptó, (le dije) que ya no quería el tratamiento. Mejor divertir la vida. Le intento dar ánimos... yo siempre la voy a cuidar, también a mi hermana”, dijo sobre su única preocupación.

Niño con cáncer cumple uno de sus más grandes sueños

La historia de José Armado en cuestión de horas le dio la vuelta a las redes sociales, donde, como ya es costumbre, hicieron lo suyo y contribuyeron a que el menor cumplirá uno de sus más grandes sueños: tener una fiesta de cumpleaños.

Y es que, Armando compartió que sus cumpleaños se habían festejado siempre solo con un pastel y él soñaba con una fiesta en grande con payasos y con temática de su equipo favorito, el Cruz Azul.

La magia sucedió y se hizo la fiesta con apoyo de vecino y voluntarios que se enteraron de la situación en redes sociales, donde además fueron compartidos videos del gran día.

Además, José Armando fue consentido de la misma manera en su escuela secundaria, donde también hubo fiesta para celebrar su cumpleaños.