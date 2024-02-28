Entretenimiento

Niño con cáncer renuncia a quimioterapias: su mamá lo apoya e internautas cumplen su más grande sueño

José Armando pidió a su mamá que respetara su decisión pues luego de más de 120 quimioterapias prefería "divertir la vida".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Tras luchar 11 años contra una enfermedad, tuvo la fiesta de cumpleaños que soñó gracias a las redes

Niño de 14 años decidió renunciar a su tratamiento de quimioterapias para combatir el cáncer, su historia se hizo viral y a través de redes sociales se organizaron para ayudar a cumplirle uno de sus más grandes sueños.

Niño con cáncer decide no continuar con su tratamiento contra el cáncer

PUBLICIDAD

José Armando, con 14 años apenas cumplidos, tomó la decisión de abandonar el tratamiento de quimioterapias que tendría que reiniciar para combatir la leucemia que le fue diagnosticada cuando tenía 5 años.

El niño, originario de Xalapa, Veracruz, emprendió una lucha contra el cáncer desde muy temprana edad, recibiendo en este arduo proceso más de 120 quimioterapias.

El tratamiento había surtido efecto hasta octubre del 2023 cuando el cáncer regresó y le advirtieron que el tratamiento de quimioterapias tendría que ser retomando, aunque ahora sería de una forma más agresiva.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop


Bajo estas circunstancias, José Armando, con la valentía que muchos quisieran, tomó la decisión de renunciar al tratamiento y “mejor divertir la vida”.

“Me dijeron que si quería me podían poner más tratamiento, pero ya no quise porque es muy fuerte”, compartió el menor en entrevista con ‘ADN 40’.


José Armando compartió que esta decisión la habló con su mamá, madre soltera de dos, quien terminó por apoyarlo luego de que él le pidió que respetara si decisión.

“Mi mamá... le dije que respetara mi decisión y lo aceptó, (le dije) que ya no quería el tratamiento. Mejor divertir la vida. Le intento dar ánimos... yo siempre la voy a cuidar, también a mi hermana”, dijo sobre su única preocupación.

Niño con cáncer cumple uno de sus más grandes sueños

La historia de José Armado en cuestión de horas le dio la vuelta a las redes sociales, donde, como ya es costumbre, hicieron lo suyo y contribuyeron a que el menor cumplirá uno de sus más grandes sueños: tener una fiesta de cumpleaños.

Y es que, Armando compartió que sus cumpleaños se habían festejado siempre solo con un pastel y él soñaba con una fiesta en grande con payasos y con temática de su equipo favorito, el Cruz Azul.

@flor.candy.cane

FIESTA JOSÉ ARMANDO 🥳 EL NIÑO MÁS MARAVILLOSO Y VALIENTE😇 #amor #detalle #fiesta #viral #valiente #feliz #alegre #todosqueremos @Payasos de los Tec

♬ sonido original - Florería Candy Cane Xalapa

La magia sucedió y se hizo la fiesta con apoyo de vecino y voluntarios que se enteraron de la situación en redes sociales, donde además fueron compartidos videos del gran día.

PUBLICIDAD

Además, José Armando fue consentido de la misma manera en su escuela secundaria, donde también hubo fiesta para celebrar su cumpleaños.

Ahora, solo queda uno de sus sueños por cumplir: asistir a uno de los partidos de su equipo favorito, pero estaría en proceso de lograrse, pues de acuerdo con la cuenta de X Hablemos del Azul aseguró, en La Noria ya están enterados del caso de José Armando, por lo que sólo resta esperar de qué manera lo sorprenderán.

Relacionados:
EntretenimientoHistorias virales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD