Muere niño que luchó 11 años contra la leucemia y cumplió su sueño de tener una fiesta de cumpleaños

José Armando, un niño de 13 años y ferviente admirador del equipo de fútbol Cruz Azul, perdió la batalla contra el cáncer, luego de elegir dejar las quimioterapias para cumplir sus sueños y disfrutar sus últimos días de vida al lado de su familia.

Por:
Tania Caballero.
En un conmovedor y triste desenlace, José Armando, un niño de 13 años y ferviente seguidor del equipo de fútbol Cruz Azul, perdió la batalla contra el cáncer. Su historia inspiradora y valiente había tocado los corazones de miles de personas en todo México.

Esta es la historia de José Armando, quien murió después de cumplir su sueño

Desde los cinco años, José Armando luchó incansablemente contra la leucemia. A pesar de las más de 120 sesiones de quimioterapia, su salud no mejoraba significativamente. Sin embargo, en lugar de rendirse, tomó una decisión sorprendente: renunciar a las quimioterapias y vivir sus últimos días de la mejor manera posible al lado de su familia.

"Me dijeron que si quería me podían poner más tratamiento, pero ya no quise porque es muy fuerte. Mi mamá... le dije que respetara mi decisión y lo aceptó, (le dije) que ya no quería el tratamiento. Mejor divertir la vida. Le intento dar ánimos... yo siempre la voy a cuidar, también a mi hermana", compartió el menor en entrevista con ‘ADN 40’.


El sueño de José Armando era simple pero significativo: conocer a su amado equipo de fútbol, el Cruz Azul. Aunque su estado de salud no le permitió viajar fuera de su ciudad natal en Veracruz, su pasión por el fútbol nunca disminuyó. Los colores azul y blanco del Cruz Azul eran su refugio y su alegría.

La familia de José Armando compartió su historia en redes sociales, y la comunidad respondió con amor y apoyo. El niño recibió mensajes de aliento, y algunos incluso le enviaron regalos relacionados con su equipo favorito. Entre ellos, una playera personalizada con su nombre y el número 13, como un tributo a su edad y su valentía.


Los internautas también contribuyeron a que el menor cumpliera otro de sus más grandes sueños: tener una fiesta de cumpleaños. Y es que, el niño compartió que sus cumpleaños se habían festejado siempre solo con un pastel y él soñaba con una fiesta en grande con payasos y con temática de su equipo favorito, el Cruz Azul.

FIESTA JOSÉ ARMANDO 🥳 EL NIÑO MÁS MARAVILLOSO Y VALIENTE😇 #amor #detalle #fiesta #viral #valiente #feliz #alegre #todosqueremos @Payasos de los Tec

¿Cómo se compartió la noticia sobre la muerte de José Armando, el niño aficionado del Cruz Azul que pudo cumplir su sueño de tener una fiesta de cumpleaños?

Fue precisamente este 23 de abril, desde la cuenta oficial del equipo de fútbol que se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento del pequeño.

"En nuestros corazones tendremos presente a nuestro amigo como el gran guerrero que siempre fue. Te recordaremos siempre con una sonrisa. Q.E.P.D.", escribieron en redes sociales.


Aunque su vida fue corta, José Armando dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron. Su decisión de renunciar a las quimioterapias para disfrutar sus últimos momentos con dignidad y alegría es un recordatorio poderoso de la importancia de vivir cada día al máximo, incluso en las circunstancias más difíciles.

Aunque José Armando ya no está físicamente presente, su espíritu y su pasión seguirán inspirando a otros. Que descanse en paz, y que su amor por el fútbol y la vida perdure siempre en nuestros corazones.


