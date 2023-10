Jada Pinkett revela que Chris Rock la invitó a salir e Internet reaccionó: "Con razón la cachetada"

“Creo que todos los veranos salían todos los informes de que Will y yo nos estabamos divorciando. Y este verano en particular, Chris pensó que nos íbamos a divorciar. Así que me llamó y básicamente me dijo: ‘Me encantaría invitarte a salir’. Y yo le dije: ‘¿Qué quieres decir?’. Él me dijo: ‘Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?’. Yo estaba como, ‘No. Chris, esos son sólo rumores’. Estaba horrorizado. Y se disculpó profusamente y eso fue todo”, expresó.