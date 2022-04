Chris Rock, Jada y Will Smith ya tienen sus propias piñatas: hasta escenificaron una parodia

Will Smith y Chris Rock fueron tendencia en redes sociales y acreedores de los titulares en los medios de comunicación, luego de que ambos protagonizaran una escena escandalosa y muy polémica en la 94 edición de los premios Oscar 2022.

Recordemos que Chris durante su presentación bromeó sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, hecho que molestó al matrimonio, pues la celebridad tiene alopecia.

Entonces Will Smith no dudó en levantarse de su asiento para dirigirse hacia el comediante y soltar una bofetada que causó controversia en Internet.

¿Quiénes son las piñatas?

Este hecho se hizo viral en todos lados, hasta una piñatería se ha encargado de crear a Jada Pinkett y a Chris Rock en su popular producto; así es, las celebridades ya cuentan con su propia piñata.

La famosa Piñatería Ramirez ha entrado a la tendencia y crearon a los personajes tal como asistieron a la gala: Jada con su vestido color verde esmeralda y el comediante con su saco azul de terciopelo y un pantalón gris.

"Piñata de Chris Rock para que no se burle de las pelonas. Piñatería Ramírez te da la oportunidad que tuvo Will Smith", escribieron en su publicación de Instagram que ha generado miles de me gusta.

Piñatería crea ‘sketch’ y genera reacciones en Internet

También se encargaron de recrear la escena y se puede observar cómo alguien le pega a la piñata de Chris Rock en el rostro.

Todo esto mientras cita la frase que Will dijo antes de golpear al comediante de 57 años: “Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu asquerosa boca”

Internautas tomaron con gracia el video, algunos escribieron que fue épico ese momento, a su vez que otros mencionaron que si el actor ve la piñata de su esposa, se molestará demasiado.



Incluso otro aseguró que si Smith viene a México, lo primero que hará es ir al establecimiento para golpearla y romperla.

Como dato curioso, no es la primera vez que hacen al matrimonio Smith, debido a que ya habían retratado la entrevista viral de las relaciones extramaritales de Jada, que se revelaron en la 'Red Table Talk' en 2021.

Ahí, aprovecharon para dar detalles de su relación abierta, algo que sigue causando mucha confusión y polémica.



La piñatería Ramirez es conocida y popular por sus curiosas elaboraciones de personajes que van desde Bad Bunny, J Balvin, el estafador de Tinder, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, Alfredo Adame.

Es decir, toda tendencia que esté en Internet, el establecimiento lo convertirá en icónicas figuras que se harán virales.

Will Smith ya pidió disculpas

Como era de esperarse, el actor de la serie ‘El príncipe del rap en Bel-Air’ (1990) pidió disculpas a través de sus redes sociales y argumentó que no le agradó la broma que se hizo sobre la salud de su esposa.

"Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, dijo Smith.