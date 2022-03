Jim Carrey criticó a Will Smith e Internet recordó la vez que violentó a Alicia Silverstone en público

Muchos actores han compartido su opinión respecto a la cachetada de Will Smith en los Premios Oscar el pasado 27 de marzo y Jim Carrey fue uno de ellos. Sin embargo, sus palabras resultaron polémicas pues Internet le recordó un vergonzoso momento.

¿Qué dijo Jim Carrey sobre Will Smith y la cachetada a Chris Rock?

Durante una breve entrevista hecha por Gayle King para la cadena CBS, el actor de comedia expresó cómo se sintió cuando vio la ceremonia después de la acción de Will y su discurso por ganar en la categoría a Mejor Actor.

"Estaba enfermo. Estaba asqueado por la ovación de pie. Hollywood no tiene carácter en masa y se sintió como una clara indicación de que ya no somos el club cool. No tienes derecho a golpear a alguien en la cara porque dijo palabras. Surgió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra. Le deseo lo mejor. Realmente lo deseo. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas, pero ese no fue un buen momento. Ensombreció el momento brillante de todos anoche. Fue un momento egoísta".



Si bien los usuarios de Twitter debatieron sobre si Jim Carrey tenía razón o no, otros se encargaron de recordarle a él y a sus seguidores que el actor de 'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos' también tuvo actitudes fuera de lugar en un evento que ocurrió hace 25 años.

Jim Carrey besó a Alicia Silverstone a la fuerza

Durante la ceremonia de los premios MTV Movie Awards de 1997, Carrey de ahora 62 años, fue nominado a tres categorías y en la de Mejor actuación cómica fue donde se hizo un escándalo.

La presentación y entrega de la presea para dicha sección fue realizada por la actriz Alicia Silverstone, quien es conocida por su papel como Cher en la serie 'Clueless' de 1995.

Ella anunció que el ganador de la estatuilla era Jim Carrey y cuando llegó al escenario se acercó a la chica para darle un beso, el cual se puede ver es claramente forzado, pues Alicia trata de alejarse pero Jim Carrey no suelta su cara hasta segundos después.

En el momento del suceso la famosa tenía 21 años de edad y Carrey, por su parte, 35. Después beso sin consentimiento, el actor dio un discurso que hizo reír a la audiencia y toda la ceremonia continuó con normalidad.

El clip que está circulando por las redes sociales ha causado indignación entre los internautas, quienes reprubean su comportamiento.

"La cara que pone después la pobre cuándo se da la vuelta lo dice todo, asco!", "Qué asqueroso Jim Carrey, no sabía que había hecho esto" o "Es divertido ver a estos hombres famosos con sus propias historias violentas condenar a Will Smith", fueron algunos de los tuits que se pueden leer en la plataforma.

Jim Carrey también trató de besar a Will Smith

Otro comportamiento que resaltaron de Carrey en esos mismos MTV Movie Awards, fue que él trató de besar a Will Smith y se nota una pequeña escena de forcejeo incómodo.

Al final, el actor de 'Hombres de Negro' siguió su camino hacia el escenario para recibir el premio a Mejor beso, el cual tuvo con la actriz Vivica A. Fox en la cinta ‘Día de la Independencia’.

De igual manera, el momento entre Carrey y Smith estuvo acompañado de risas y aplausos. Lo cual fue mal visto por los internautas en Twitter.