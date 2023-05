Inteligencia Artificial muestra cómo luciría Lady Di si estuviera viva: sería la nueva reina

El pasado 6 de mayo se celebró la coronación del rey Carlos III meses después de la inesperada muerte de su madre, la Reina Isabel II.

Todo el evento fue tendencia a nivel mundial debido a la incómoda presencia del príncipe Harry, la llegada de algunos famosos y los outfits con los que se les vio, pero a pesar de que la celebración estaba centrada en el monarca de Reino Unido, el nombre de su ex esposa salió a opacarlo en redes sociales.

Todo comenzó cuando diversos internautas comenzaron a preguntar qué habría pasado si la princesa Diana aún estuviera viva y casada con el rey Carlos.





Se difunde foto de Inteligencia Artificial que muestra cómo se vería la princesa Diana si estuviera viva

Muchos apuntaron que quizá la ceremonia hubiera sido una de las más esperadas del año porque ella siempre fue querida por el pueblo a comparación de Camilla, la reina consorte que se ganó el odio de muchos por "entrometerse" en la vida amorosa de Lady Di.

"¿Ustedes también están pensando mientras ven la coronación en qué hubiera pasado si Lady Diana no hubiera muerto? Porque yo sí", "El hubiera no existe, pero me puse a pensar que la historia de los royals sería muy diferente si Carlos no hubiera engañado a Diana", "Qué día para recordar a la princesa Diana, a mi sí me hubiera gustado verla como reina", "La princesa Diana era la única que merecía el trono como reina y hoy confirmo esa teoría, a Camilla nadie la quiere", es la manera en que se expresaron.



Para sorprender a los usuarios de redes se comenzó a distribuir una fotografía de Lady Di, la cual fue hecha con ayuda de la Inteligencia Artificial y donde se mostraba cómo se hubiera visto la ex royal de no sufrir el terrible accidente que causó su muerte en 1997.

De acuerdo a la imagen de la cual se desconoce el autor, la princesa Diana tendría 61 años en la actualidad y tanto sus facciones como corte de cabello se mantendrían igual; sin embargo, en su rostro se harían presentes las arrugas como cualquier persona adulta.

El vestido que lleva puesto en la foto de IA se parece mucho a uno que usó en 1985 al visitar la Embajada Británica en Washington y por supuesto, un elemento que no podía faltar era su icónica tiara que es considerada un tesoro familiar.

Internet tuvo opiniones divididas de la foto creada por Inteligencia Artificial

Las personas que encontraron la foto comentaron que respeta el estilo y los rasgos de Lady Di, por lo cual le dieron su sello de aprobación comentando lo hermosa que sería.

"Sería una mujer ejemplar", "Bella y elegante como siempre, me hubiera encantado verla así", "Fuera la reina más bella, elegante, simple y de otro nivel.", "Sería inigualable y obvio el centro de atención", "Luce igualita a ella seguro así de bonita hubiera envejecido", "Un escenario que a todos les hubiera encantado ver", "Ella seguiría siendo la princesa del pueblo y su look impecable como siempre, me agradó".



Una parte incluso rechazó la foto de Inteligencia Artificial, pues aseguraron que Diana jamás quiso ser reina y por lo tanto, de continuar con vida, ya no tendría ninguna relación con la corona, por ello el uso tiaras y elegantes vestidos no sería parte de su vida.

"Creo que si estuviera viva, estaría viviendo su vida súper alejada de la monarquía. No estaría usando ninguna corona y seguiría haciendo labor voluntaria en países más necesitados, esa era Diana", "Diana estaría divorciada, casada con un magnate y feliz de estar lejos de toda esa gentuza, probablemente tomando té con Megan", "Dejen de mostrar así a Diana ella ya no sería reina por su divorcio y de hecho dijo que no quería serlo", "Cuando falleció ya se habían divorciado entonces aún que no se hubiera muerto no hubiera llegado a ser reina", "Ella detestaba todo lo relacionado con la realeza.... No hubiese sido Reina, dejen de relacionarla con eso ya. Ella fue más grande que ese matrimonio fallido", es la manera en que respondieron.



¿Tú crees que este retrato creado con Inteligencia Artificial se equivocó no al mostrarla como una royal? Dinos en los comentarios.

