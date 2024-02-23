Viral

Influencer pide comida gratis en un restaurante porque es “una estrella”: desata críticas en redes

¿Comida gratis a cambio de una mención en redes sociales? Un creador de contenido causó revuelo con su propuesta.

Ericka Chavez
Un influencer ha dado mucho de qué hablar por intentar conseguir comida gratis a cambio de promocionar locales en sus redes sociales.

Influencer pide comida gratis a cambio de publicidad

Miguel Misha es un influencer español con más de 130 mil seguidores en TikTok y otros 43 mil en Instagram.

Como otros tantos creadores de contenido, no ha podido escapar de las controversias. En su caso, estas son principalmente por buscar obtener cosas gratis por el hecho de ser famoso.

Una publicación en X (antes Twitter) de mediados de febrero, por ejemplo, muestra el momento en el que el joven se acerca a un local a ofrecer sus servicios de publicidad:

“Estoy en directo haciendo promoción a sitios, ¿queréis promoción a cambio de una comida o algo?”.

Una persona que no sale a cuadro y que se presume es un empleado del lugar le responde que no y que los gerentes “están de cumpleaños”, por lo que no pueden atenderlo.

El influencer insiste en su propuesta, argumentando que es “una estrella” y que tiene “mil personas” conectadas a su transmisión en vivo, pero, ante la negativa, se va del lugar.

“Unos gerentes de cumpleaños… Son oportunidades que son solamente una vez en la vida, tío. Mañana se arrepienten, te lo juro. Mañana escribirán y diran ‘¿puedes venir?, no sé qué’ y yo diré ‘no’”, se queja después ante la cámara.


Lo cierto es que esta no es la única ocasión Miguel Misha hace algo parecido. También a mediados de febrero, filmó su “primera vez” en un bar y, mientras comía sus bocadillos, se jactaba de que no le cobraban porque lo habían reconocido. Sin embargo, cuando terminó sus alimentos, un mesero le aseguró que sí debía pagar la cuenta.

En el verano de 2023, el influencer también intentó aprovechar una transmisión en vivo para pedir un helado gratis. En aquella ocasión, el empleado de la nevería le explicó que lo único que le podía ofrecer eran pruebas pequeñas de sus sabores, pero no una nieve completa.

Internet reacciona a influencer que pide comida gratis a cambio de publicidad

Como él mismo menciona, los videos de Miguel Masha alcanzan a miles de internautas. En ese sentido, no faltan los comentarios en sus publicaciones, que, en su mayoría, reprueban sus propuestas de intercambios.

“Cuánto daño están haciendo las redes sociales”, “Se piensa que el estar todo el día mintiendo sobre su vida, su dinero, etc. le beneficia, pero es al revés, está haciendo el ridículo más grande de TikTok”, “La redes sociales deberían tener un control parental”, “¿Viene de Marte?”, “Qué vergüenza”, “Si quieres algo, paga por ello”, “Tantos seguidores y no tiene ni para un helado”, “Qué descarado, debería buscar un trabajo”, “Nosotros mismo estamos creando este tipo de vagos que hacen cualquier cosa con tal de no trabajar”, “¿En serio quieren cosas gratis? Dicen ser famosos y no pueden pagar un helado”, son algunos de los mensajes que internautas le dejan en sus ‘posts’.


Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre los ‘trueques’ de Miguel Masha.

