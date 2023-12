Influencer es acusada de usar la muerte de sus abuelitas como publicidad: Internet no la perdona

Una sencilla publicación le valió una oleada de críticas a una influencer mexicana: buscaba honrar a sus abuelas tras su muerte con una colaboración pagada, pero a muchos de sus seguidores les pareció insensible que buscara generar interacciones y facturara con este tema. Este es su caso.

Influencer es acusada de hacer publicidad con la muerte de sus abuelas

María Bottle es una influencer mexicana especializada en moda y arte. En Instagram acumula alrededor de 606 mil seguidores, mientras que en TikTok llega a los 3.5 millones.

El pasado 23 de octubre hizo una publicación en Instagram con motivo del Día de Muertos. Comentó que la celebración del 2023 sería “diferente”, puesto que “pocos meses” antes, perdió a sus dos abuelas, Dolores y Soledad.

“Por un lado dolió, pero, por otro, creo que nunca las tuve tan presentes en mi vida”, expresó debajo de un carrusel de 8 imágenes.



En medio de su duelo, decidió tatuarse los nombres sus familiares en las piernas, para que la “acompañen dando cada paso”.



La publicación terminó con una etiqueta hacia Adidas, así como hashtags alusivos a la marca de tenis. En las imágenes que compartió, además, se le ve portar algunos de los modelos de zapatos.

Hay que resaltar que, desde entonces, borró la mención a la marca.

Internet reacciona a la publicación de María Bottle sobre la muerte de sus abuelas

Si bien la publicación original fue editada, en su momento no pasó desapercibida para muchos internautas.

Otros creadores de contenido, como Guillermo Fonseca (@elfashionmemo), Ligia Ponce (@babybangs____) y Piccolina (@piiccolina) cuestionaron la decisión de María Bottle de hablar de la muerte de sus abuelas en una colaboración pagada.



Si bien solo Piccolina reprobó la publicación de la influencer, otros internautas también desaprobaron su mensaje:

“Monetizando que descansen en paz mis abuelitas”, “Linda la monetización”, “(El) capitalismo es como:” “Mínimo hubiera hecho un ‘post’ (publicación) aparte”, “Esa mujer vendería a su madre viva por menos”, “Enterrando y facturando”, “¿Hasta qué punto es normal monetizar el duelo, peor, tu propio dolor y recuerdos”, “No puedo con este post”, “Influencers siendo influencers”, “‘Mis abuelitas colgaron los tenis’”, expresaron en comentarios de redes sociales.



Pero no todos creyeron que la publicación de María Bottle fuera condenable. Muchos de sus seguidores expresaron su apoyo con mensajes como:

“Solo se tatuó y pues está en el lugar donde se ven sus zapatos”, “Pues la colaboración es de Día de Muertos y se trata de recordar y honrar a tus seres queridos que ya no están. No veo la falla”, “No le veo lo relevante, lit (literalmente) ese es el trabajo de los influencers”, “No creo que sea tan grave, la verdad, cada uno hace lo que quiere” , “Son sus abuelas y si para ella no es sensible o doloroso, no tiene nada de malo”.



¿Tú qué piensas de la publicación, crees que estuvo fuera de lugar o no?