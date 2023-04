Hombre sin hogar devuelve cheque de 10 mil dólares que encontró: así lo recompensaron

Hay muchas historias positivas que conmueven a los usuarios en redes sociales, como el de una mujer que dio ayuda a una persona de la calle y se enamoraron o el de un hombre sin hogar que su honestidad hizo que su vida diera un giro.

Así es la historia de Elmer Álvarez, un hombre sin hogar que había sufrido de adicciones y, problemas de salud mental y con la ley, pero que un día hizo una buena acción al devolver miles de dólares extraviados y todo mejoró para él.

Hombre sin hogar devuelve un cheque de 10 mil dólares: recompensa cambió su vida

La gran historia de Elmer (que hace recordar al joven que encontró 5 mil dólares en su orden de hamburguesas y los devolvió) ocurrió en 2017, cuando caminando por la calle se encontró un sobre que tenía un cheque por 10 mil dólares.

Sin embargo, en lugar de quedar impresionado por la cantidad de ceros y dinero que podría obtener, no cruzó por su mente el cobrarlo, sino que se dio a la tarea de localizar a su dueña.

"Nunca se me pasó por la cabeza (quedarse el dinero) porque tomé una decisión de cambiar mi vida. He estado limpio durante tres años", dijo Elmer a 'CBS News'.



El hombre habló al teléfono en el cheque y se contactó con Roberta Hoskie, una corredora de bienes raíces en New Haven, Connecticut, y miembro de la junta directiva de Hoskie's Outreach Foundation.



En noviembre de 2017 en palabras para ‘News 8’ de WTNH, Elmer Alvarez aseguró que sintió empatía por lo que Roberta debería estar sintiendo al haber perdido tanto dinero, por eso quiso devolvérselo.

“Estaba pensando en cómo se sentía esa persona al perder una cantidad en un cheque como esa, una cantidad de dinero como esa. Me sentiría un poco desesperado”.



Cuando se reunieron para que Elmer le diera su cheque, Roberta quedó impresionada por ver que alguien como él tuviera un gesto tan honesto. Además de que se conmovió porque ella en el pasado también vivió en las calles.

“No tenía idea de quién era la persona detrás del cheque. Él no sabía que yo era madre soltera. Yo en un momento no la pasé bien. En un momento me encontré sin hogar”.



Hoskie no siempre fue una empresaria exitosa, pues al convertirse en madre adolescente abandonó la secundaria y se quedó sin hogar, por lo que tuvo que vivir en refugios.

“He sido muy transparente con mi historia de la pobreza a la prosperidad, de la asistencia social a la riqueza, de la falta de vivienda a la vivienda propia”, le dijo a 'NBC' en noviembre de 2018.

Hombre sin hogar devuelve cheque y su dueña le dio gran recompensa

Para Alvarez el devolver el cheque y ver la felicidad de Hoskie era suficiente recompensa; sin embargo, la mujer sabía que tenía que hacer algo por el hombre que había rotó todos los estereotipos y actuado con honestidad.

“Tiene que haber más personas como Elmer Alvarez. Es un tipo de corazón de oro. Es un tipo fenomenal”, dijo Roberta.



Así fue como la mujer le prometió que nunca volvería a pasar frío o dormir sin techo y le consiguió un departamento, pagó su renta durante siete meses y lo metió a estudiar bienes raíces.

Un año más tarde Elmer pudo recomponer su vida y junto a Roberta emprendieron un proyecto de bienes raíces para construir una casa de transición para adolescentes y adultos jóvenes sin hogar.

