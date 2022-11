Mujer invita a comer hombre sin hogar y se termina enamorando; historia conmueve Internet

Muchas cosas pueden llegar a pasar en un supermercado; por ejemplo, puedes llegar a encontrarte al doble del semidiós Maui o como este caso, conocer al amor de tu vida.

Mujer ayuda a hombre de la calle y termina enamorándose de él

La historia de Jasmine Grogan comenzó justo después de terminar de hacer sus compras en un supermercado en Canadá, cuando se detuvo por un segundo ya que se le acercó un joven en situación de calle, quien le ofreció su ayuda para subir las bolsas que llevaba al auto.

Busco algo de efectivo para agradecerle, pero pensó que el mejor acto de bondad era invitarlo directamente a cenar. El chico con nombre Macauley Murchie, apenado, rechazó la oferta al momento, pero al cabo de unos minutos relexionándolo terminó aceptando.



Una vez en el restaurante, Jasmine aseguró quedar impactada con la historia del hombre, por lo que acabo comprándole un celular para seguir comunicados; además, la mujer aseguró haber quedado encantada desde el primer momento y sintió que por fin había encontrado a su alma gemela:

“Conocí a un vagabundo un día haciendo mis compras de comida. Le ofrecí dinero, pero no lo acepó. Entré y continué con mis cosas, pero no podía dejar de pensar en él. Había algo diferente en él. Le conseguí un hotel y me fui a casa. Nos mantuvimos en contacto”, indicó. “Nos enamoramos instantáneamente. Sabía que era el indicado para mí”, expresó la mujer.



Ella, al quedar totalmente flechada, no quería que fuera la una única salida, por lo que nuevamente lo invito a almorzar, y después de hablar por una temporada y salir constantemente, decidieron que era buena idea formalizar su relación.

Con el tiempo, no solo cambió la vida del hombre, también su aspecto, debido a que Murchie tuvo la oportunidad de renovar su guardarropa y se colocó un implante dental. Después de unas semanas su apariencia era muy diferente al que lucía antes.

“Tuvimos varias citas, finalmente se afeitó la barba, se puso dientes nuevos y consiguió un muy buen trabajo", enumera.



Hoy Jasmine asegura que desde ese momento, jamás se volvieron a separar y están felizmente casados e incluso, formaron una familia con dos niños.

"Estamos muy orgullosos de que nuestros caminos se hayan juntado y creemos que todo pasa por una razón", concluyó.



Aunque por desgracia su antigua cuenta de TikTok fue baneada y con ello bajaron el video original donde explicaba la historia de amor, internautas siguieron comentando su caso. Actualmente, su nuevo perfil @jasminegrogannew volvió a hacerse viral, debido a que sus grabaciones junto a su esposo e hijos no bajan de 22 mil vistas.

Así reaccionan las redes sociales ante la mujer que se casó con un hombre sin hogar

Distintas son las opiniones acerca del romance entre esta mujer y el hombre que había estado viviendo en la calle; así como cientos de usuarios apoyaron su historia y aseguraron que el amor se encuentra en donde menos lo esperas, hay otros quienes llegaron a rechazar el acto.

"Ni siquiera tengo ninguna razón ahora", "Él la engañó", "¡Dios tiene a sus preferidos!", "Nenas, les aviso que desde mañana me salgo a vivir a la calle. Duele la soledad, por ahí que alguien se apiade de mí...", "Que linda historia", son algunos comentarios por parte de internautas.



¿Qué te pareció esta hermosa historia de amor? Queremos saber tu opinión.