Hombre con Alzheimer sufre episodio en pleno vuelo: esto tuvieron que hacer para calmarlo

La OMS (Organización Mundial de la Salud) compartió que cerca de 60 millones de personas con Alzheimer, un trastorno cerebral que va destruyendo lentamente la memoria y otras importantes funciones mentales.

En TikTok se hizo viral un video en el que un grupo de pasajeros de un vuelo se unen para calmar a un hombre que sufrió un ataque de alzheimer, haciendo conciencia sobre este padecimiento y lo que se puede hacer en caso de estar presente en una situación similar.

Hombre sufre ataque de alzheimer en pleno vuelo

La cuenta de TikTok @inzpirarte compartió un video en el que un hombre de avanzada edad se levanta de su asiento y comienza a preguntar en dónde estaba, claramente asustado pasando por un ataque de alzheimer. En ese momento, varios pasajeros intentaron intervenir para ayudarlo, pero eso solo asustó más al señor y empezó a ser agresivo con algunos de ellos.

“No me toques, no me pongas las manos encima”, empezó a gritar el señor.



La esposa del señor, quien se había ausentado unos minutos para ir al baño, regresa e intenta calmar a su marido, quien en un inicio no la reconoce y se lo hace saber.

En segundos, la señora lo regresó a su asiento y para calmarlo comenzó a cantar ‘You Are My Sunshine’ de Johnny Cash y los pasajeros se unieron al coro.

Poco a poco, el hombre comienza a recordar a su esposa y le regresa la sonrisa, teniendo un vuelo tranquilo.

Video del señor con ataque de alzheimer en pleno vuelo divide comentarios en TikTok: unos se compadecen y otros hacen chistes

Como era de esperarse, el clip se volvió viral y alcanzó más de 10 millones de reproducciones, además de que los usuarios destacaron la buena acción de la esposa y el resto de los pasajeros para ayudar al hombre en un momento de crisis.

“El Alzheimer no afecta la parte del cerebro que almacena las canciones, de eso me enteré hace algún tiempo”, “No debe haber una situación más dolorosa para un familiar que tener que presenciar un episodio de alzheimer en una persona que ama”, “Qué mujer tan fuerte”, “La importancia de elegir una pareja para toda su vida”, “¿Quién más terminó llorando? Yo sí” y “Cada vez que veo un paciente con alzheimer recuerdo a mi abuelo”, fueron algunos de los textos.



Mientras que otros lo tomaron de broma y comenzaron a colocar en los comentarios qué canción les gustaría que les cantaran si estuvieran pasando por una situación similar.

“Si alguna vez me da alzhéimer, cantenme ‘Martillazo’ de Dani Flow”, “Si alguna vez me pasa algo similar no sé cómo van a cantar ‘Midnight City’”, “Si me pasa, canten Safari de Bad Bunny por favor”, “Si me pasa, canten ‘All too well’, la versión de 10 minutos, de Taylor Swift” y “A mí cántame las de Anuel”, dijeron varios internautas de la red social.



¿Qué harías si pasaras por una situación similar? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.