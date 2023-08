Abuelita con Alzheimer entra a cirugía creyendo que le harán una liposucción pero su familia la engaña

Entrar al quirófano para cualquier procedimiento médico es algo que causa terror en la mayoría y si bien algunos doctores ayudan a sus pacientes a sentirse más seguros, como el cirujano de Brasil que le otorga capas de superhéroes a los niños , ahora un grupo de personas tuvo una idea brillante para que una mujer de la tercera edad no tuviera ansiedad ante esta situación, te explicamos.

Abuelita con Alzheimer piensa que le harán una cirugía plástica, pero en realidad le hacen otro procedimiento

Valeria Galindo Sala es una joven que documentó en TikTok cómo su abuelita estaba sumamente contenta de entrar a la sala de operaciones lo cual es algo inusual en los pacientes.

Resulta que ella necesitaba someterse a una cirugía para retirarle una hernia, pero para no asustarla le comentaron sus familiares que le harían dos procedimientos estéticos, uno para aumentar sus senos y el otro para hacerle una liposucción , lo cual le agradó.

La joven explicó que todo esto fue posible gracias a que su abuela tiene Alzheimeir, el cual es un trastorno del cerebro que lentamente destruye la memoria, las habilidades de pensamiento y la capacidad de realizar hasta las tareas más sencillas.

Su actual condición hizo posible que ella no se negara a ir al quirófano, y a someterse sin fuerza al procedimiento para eliminar la hernia.

"Esa es la sonrisa de una abuelita con Alzheimer a la que se le tuvo que decir que le iban a hacer la lipo y le iban a poner chichis para que firmara la autorización de la cirugía de su hernia. La abuelita más preciosa del mundo", fue parte del texto que acompañó el tiktok.



También explicó que en ningún momento su abuelita se sintió decepcionada de que no tuviera los implantes en su busto o la reducción de la grasa abdominal, ya que al terminar la cirugía olvidó por qué fue al hospital.

Así reaccionó Internet al video viral de la abuelita con Alzheimer

El clip en pocos días acumuló más de 5.4 millones de vistas y a consideración de los internautas toda la situación les resultó hilarante.

"Perdón que me riera, pero me da gusto saber que está bien", "Amo todo lo que hicieron jaja", "Qué ingenio, jamás se me hubiera ocurrido", "Si me pasa eso en el futuro quiero que me hagan lo mismo", "Y soporten", "Pero que bueno que ya está sin hernia. La amo abuelita sonriente. Ya me vi", "Siento que esto me haría mi familia y yo caería redondito" y "Qué método tan efectivo para que no se asuste", resultaron ser algunos comentarios.



A raíz de la historia viral las personas le han pedido a Valeria que cuente la historia de su abuelita, cómo es su vida en la actualidad y la manera en que se relaciona con ellos ahora que su memoria es afectada por el Alzheimer.



¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.

