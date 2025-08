Actor mexicano asegura que lo confunden con Henry Cavill y el Internet no le cree

¿Cómo fue que confundieron a Franco Touceda con Henry Cavill?

"Somos dos gotas de agua. Cómo no nos van a confundir", colocó el actor como descripción del video y escribió en él: "Me confundieron con el actor Henry Cavill en el Parque México".

¿Qué opinan los usuarios de redes sociales sobre el parecido entre Franco Touceda y Henry Cavill?

Los internautas tomaron la declaración de Touceda con mucho humor, asegurando que no es cierto que se parezca al histrión de 'The Witcher', además, la veracidad de lo que dice el actor fuepuesta en tela de juicio, ya que en el video no se alcanza a escuchar lo que le dicen los jóvenes que se acercaron a él, al haber sido musicalizado con el tema 'Ella baila sola' de Peso Pluma.