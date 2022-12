Gemelos realizan experimento alimenticio, uno se volvió vegano y otro consumió carne: esto pasó

Hoy en día, muchos internautas se dedican a realizar diferentes tipos de experimentos, como el influencer Jimmy Álvarez que se dedica a poner productos a prueba , o como los siguientes gemelos que decidieron hacer algo diferente relacionado con su alimentación.

¿Quiénes son los gemelos Turner y en qué consistió su experimento alimenticio?

Ross y Hugo Turner, son dos hermanos idénticos que se volvieron famosos tiempo atrás por ser grandes aventureros y explorar los lugares más remotos del planeta desde hace 10 años.

Ambos han participado en algunos experimentos de condición física; sin embargo, uno de sus últimos retos fue comparar los efectos que tuvieron sus cuerpos después de modificar su alimentación junto a investigadores del King's College, ubicado en Londres, Reino Unido.

Las celebridades cambiaron sus dietas. Hugo se volvió estrictamente vegano y su hermano Ross, se enfocó en comer de forma omnívora, es decir que consumió carne acompañado de verduras, lácteos y granos.



Su propósito fue ver los efectos que iban teniendo sus cuerpos con dicho cambio y consumiendo una cantidad similar de calorías al día. Todo el experimento tuvo una duración de 12 semanas, las cuales abarcaron de enero a marzo del presente año.

De acuerdo a una entrevista que tuvieron con el portal 'Insider', ambos también querían averiguar si las dietas veganas para atletas eran buenas para el cuerpo, ya que en los últimos años han estado rodeadas de polémicas.

Compartieron los resultados obtenidos después de sus dietas veganas y omnívoras

Al término de su experimento se descubrió que Hugo (con dieta vegana) perdió 4 kilos de peso, de los cuales 2 recuperó después. Sus niveles de energía y concentración crecieron, pues se mantenía más activo durante todo el día.

Por otra parte, Ross (con dieta omnívora) aumentó alrededor de 5 kilos de peso y obtuvo un mayor porcentaje de grasa corporal, pero no notó el incremento de energía significativo como su hermano.

Los deportistas de alto rendimiento expresaron que sus resultados no variaron excesivamente como ellos pensaron y les gustaría repetir la experiencia, pero ahora con algunas ligeras variaciones.

"Tener una dieta vegana tiene beneficios, al igual que comer carne. No creo que ninguno eclipsara al otro aquí. Haremos una combinación de ambos, teniendo días sin carne y agregando más alimentos veganos a nuestra dieta, comiendo carne de mejor calidad y menos cantidad. Nos hemos llevado lo mejor de ambos mundos", fue lo que expresaron en su entrevista.

Internet reaccionó así a los resultados y el físico de los gemelos

Las fotografías que evidenciaron sus supuestos cambios recibieron todo tipo de comentarios, especialmente aquellos que expresaban lo bien que lucían, como le pasó a la pareja que logró perder 138 libras en un año.

"Yo no noto ninguna diferencia, los dos son muy guapos", "No sé con cuál quedarme", "No puede diferenciarlos, ambos están guapísimos", "Wow, qué buenos resultados salieron" y "Estos experimentos sí me interesan", es como se expresaron en las diversas redes sociales.



Su experimento les hizo ganar una mayor cantidad de fans, quienes están ansiosos por ver qué otro reto se imponen y si existirán cambios radicales en sus cuerpos.