Juntos perdieron 138 libras en un año: la transformación de esta pareja y sus secretos

Mantenerse saludables en pareja es una de las metas de muchos, pero sin duda alguna el apoyo mutuo debe ser una clave para lograrlo.

Por ejemplo, este matrimonio, que mostró a través de TikTok su historia y rápidamente se hizo viral; ahí, revelaron cómo lograron perder 138 libras en conjunto.

Pareja pierde peso en sólo un año

A través de su cuenta en TikTok, la usuaria Natasha Pehrson (@natashapehrson) ha publicado diversos videos en el que deja ver el gran cambió físico que vivió junto a su esposo.

El resultado ha sido comentado por miles de internautas que destacan la perseverancia de la pareja para conseguir su pérdida de peso.

El secreto para perder peso en pareja

Natasha Pehrson ha dedicado su cuenta en la plataforma de videos para compartir su pérdida de peso tras convertirse en mamá.

Ella es una entrenadora fitness y una vlogger de estilo de vida. Actualmente reside en Phoenix junto a su esposo, David, y sus tres hijos.

Confesó que durante toda su vida había luchado contra el sobrepeso, probando dietas milagro y hasta píldoras, no obstante, buscaba una solución permanente y saludable.

Inició con una rutina de ejercicios y modificó su alimentación a inicios de 2012, tras sus embarazos aumentó de peso, pese a que logró recuperar su figura gracias a su plan.





“Decidí que era el momento de ponerme seria, dejar de malgastar mi dinero en modas y soluciones rápidas que no funcionaban, y perder peso de una manera saludable: alimentación limpia y ejercicio. No me importaba si tardaba un año en hacerlo o si sólo perdía un kilo a la semana, quería resultados que duraran", se lee en su página web personal.



Reveló que la constancia es la clave para lograr el objetivo, además de apoyarse mutuamente para que ninguno se quede atrás.

Algunas de sus recomendaciones

Tras su tercer embarazo logró perder 88 libras con sus rutinas de ejercicio en casa y con dietas y las difunde en su página web.

“Comencé a beber un galón de agua todos los días y a comer muchas verduras y proteínas magras”, contó.



Adicionalmente creó su propio programa de motivación y entrenamiento en el que los interesados pueden acudir para aprender sus técnicas de pérdida de peso, a nivel personal y en pareja.