Jimmy Álvarez de 'Pongámoslo a prueba' tiene las reseñas más honestas de TikTok: te contamos

Hoy en día muchos internautas están conscientes de que existen retos virales peligrosos y que no todo el contenido de Internet es veraz, pues gracias a la edición o efectos especiales se pueden manipular imágenes y videos.

Es aquí cuando entra en escena Jimmy Álvarez de ‘Pongámoslo a prueba’, quien se dedica a verificar las recomendaciones de productos, los experimentos caseros, así como los trucos para facilitar una tarea de la vida diaria (mejor conocidos como ‘life hacks’).

¿Quién es Jimmy Álvarez de 'Pongámoslo a prueba'?

Se trata de un ‘influencer’ que estudió la carrera de Hotelería. Sin embargo, él mismo expresó en entrevista con ‘Business Insider México’ (2022) su falta de interés por ejercerla y por eso se dedicó a crear contenido que ayudará a las personas.

Así fue como en 2013 abrió un canal de YouTube llamado ‘Mensajeros urbanos’, con el propósito de hacer experimentos sociales y crear conciencia respecto a temas de discriminación, desigualdad, donación y hasta acoso.

Siete años después él sintió que ya había agotado sus ideas para dicho canal; entonces, en 2018, decidió abrir uno nuevo llamado ‘Pongámoslo a prueba’.

Jimmy Álvarez no acepta patrocinios para 'Pongámoslo a prueba'

En la misma entrevista con ‘Business Insider México’, Álvarez comentó que una de las políticas más importantes de su proyecto es ser independiente y no tener contenido patrocinado, ya que quiere transmitir información confiable.

Un aspecto que sigue la línea moral de su primer proyecto: dar información útil y de valor que ayude a las personas.

“Es difícil decir "no" sin ser grosero. Cuando las marcas se acercan les digo: "yo pruebo el producto sin ningún problema, pero si el producto sale mal lo voy a decir y si sale bien, también lo voy a decir”.



De hecho, en conversación con ‘Milenio’ (2022) confesó que un banco le ofreció casi 30 mil dólares por hacer un video con información poco útil, así que declinó la propuesta.

“Las marcas me han intentado comprar y no lo van a lograr porque [mi reputación] es algo que no tiene precio. Hace poco me ofrecieron 600 mil pesos [29,292 dólares] por hacer un video. Era de un banco poniendo a prueba algo que para mí no tenía valor para mi audiencia, parecía un anuncio. Eso sería fallarle por completo a mi audiencia, ellos están ahí porque confían en mí, porque les hablo con la verdad y les explico las cosas”.

¿Qué pasó con 'Pongámoslo a prueba’ en YouTube?

Después de dos años subiendo videos en las plataformas de YouTube y Facebook, Jimmy Álvarez decidió migrar su contenido a TikTok, dado se había convertido en una aplicación muy popular.

Desde noviembre de 2020 dejó publicar cosas nuevas en su canal con más de tres millones de seguidores; una estrategia muy acertada debido a que actualmente su cuenta de TikTok reúne más de 24 millones de fans registrados.

Y es que los videos cortos se han vuelto tan populares entre los internautas que incluso abrió un nuevo canal de YouTube, 'Pongámoslo a prueba cortos', en el que recopila sus clips publicados en la red social china.

“Con la pandemia todo mundo usaba TikTok, entonces dije que debía seguir innovando. Yo sinceramente entraba a TikTok y decía que eran puros bailes, contenido que no me gustaba, pero me fui dando cuenta que no es eso, el algoritmo al inicio te muestra de todo y después aprende de ti. Entonces es una plataforma en la que aprendes mucho y muy rápido porque la mayoría de los video son menores a un minuto”.