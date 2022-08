¿Una rata que "vuela"? Roedor encontrado en un cajón asombra a internautas por cómo huye

Así como las mascotas suelen ser muy populares en TikTok, también hay otros animales que sorprenden con sus extraordinarias habilidades, como un grupo de delfines que salvó a un hombre del ataque de un tiburón. En esta ocasión fue una rata la que se robó el protagonismo al ‘volar’ tras ser descubierta.





Rata corre y ‘vuela’ para no ser capturada

El usuario de TikTok Irving Gil Zamora sorprendió al compartir la curiosa reacción que tuvo una rata al ser descubierta en el cajón de un mueble. En el video se ve que el mobiliario se encuentra en un balcón, por lo que el roedor corrió hacia la orilla y saltó hacía la calle.



El animal saltó a una gran altura, por lo que muchos usuarios creyeron que había ‘volado’. El video consiguió 4.3 millones de visitas, y 81.4 mil comentarios donde las personas hacían referencia al sonido que provocó la caída del animal.

“¿Es neta que así sonó cuando cayó al piso y no se murió?”, “Sonó como una chancla cuando cayó”, “El ruido es de los tacones”, “¿El gato no era quien tenía 7 vidas?” y “Siempre lo he dicho: son animalitos sorprendentemente ágiles e inteligentes; maestros de la supervivencia”.



El video de TikTok provocó que los usuarios se rieran de la situación, pero no faltaron los que comenzaron hacer teorías o bromas sobre lo que le sucedió a la rata tras su caída e incluso algunos le dijeron a Irving que el roedor ya no sería más su problema, sino el de su vecino.

“Posiblemente entre en un estado de fuerte contusión en la cabeza por la caída en los siguientes 15 min después”, “Tal vez el golpe debió romper algunos órganos pero por la adrenalina el animalito siguió corriendo del susto y murió cerca”, “se escuchó como le tronaron todas las tripas pero por la desesperación salió corriendo” y “Se murió más adelante después de que la adrenalina se le bajó”

¿Las ratas pueden volar?

De acuerdo con la UNAM, los murciélagos son los únicos mamíferos voladores del reino animal, mientras que las ratas pertenecen al grupo de

roedores, por lo que pueden nadar, trepar superficies ásperas o rugosas y saltar. Asimismo, pueden pasar a través de un hueco del tamaño de una moneda de un cuarto de dólar.