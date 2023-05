Perico "satánico" aterra a Internet por cosas que le dice a su dueña: "No te voy a lastimar"

Los pericos han demostrado en redes que son buenas mascotas al ser muy divertidas y poder "hablar" a tal nivel de mantener conversaciones con sus dueños, como pasó meses atrás con una joven que terminó "peleando" con su loro , el cual no la dejaba hablar por teléfono en paz.





¿Te gustan los videos tiernos y graciosos de mascotas? No te pierdas la serie ‘Best of pets’, la cual puedes ver gratis en ViX.

En video, perico "poseído" acosa a su dueña para lastimarla y se hace viral en TikTok

No obstante, al parecer no todas las aves de este tipo son encantadoras, pues algunas logran aterrar a sus dueños como pasó con Barley, un perico que parecía tener una enorme intención de dañar a la persona que lo cuidaba.

Esto se dio a conocer gracias a un video publicado originalmente en Reddit y reposteado poco después por la usuaria de TikTok @lissettgarduno, donde se puede escuchar a una joven aparentemente de Estados Unidos hablar con su loro, pero en lugar de cometar frases cómicas, la atemorizó con su mirada.

La dueña del material original comenzó a explicarle a su mascota que no se acercaría más él porque tenía miedo de que atacara sus pies y además, resultaba ser un animal aterrador.

"Ven aquí", "Vamos", "No voy a lastimarte", "¿Cuál es el problema cariño?", fueron algunas de las frases que el perico no dejaba de repetir mientras su dueña trataba de alejarse de él.



A pesar de las palabras de la chica, Barley continuó caminando hacia ella y de la nada voló a sus pies para tratar de picarla, lo cual era precisamente lo que quería evitar.

Tras volver a comentarle a su loro que trató de hacerle daño con su acción, el animal lo negó de manera rotunda al decir "Que no le haría daño".

En cuestión de horas la sección de comentarios de video viral de TikTok comenzó a llenarse de diversas teorías sobre su comportamiento, por ejemplo que estaba poseído por algún tipo de demonio, que era un animal con rasgos psicópatas, el espíritu de una persona vivía dentro de Barley o que el perico sufrió un trastorno grave antes de llegar con su actual dueña.

"Ellos aprenden más de 300 palabras y pues esta chica quizá no sea su primer humano, pudo tener un dueño malo antes", "Lo raro es que habla como un humano muy psycho", "Mi teoría es que está poseído no es normal", "Quizá dueño lo maltrataba y le decía las frases que el loro repite para quizá no asustarlo y quedo con el “trauma” se ve en mal estado", "¿Y si tiene alma humana?, es la manera en que se expresaron.

Las frases del perico y su comportamiento causaron miedo en los internautas

A pesar de que no hay una explicación clara de su comportamiento esto no impidió que los internautas también se llevaran un buen susto al ver la escena.

"No sé pero da miedo", "Qué tétrico está eso, aunque debo admitir que habla mejor inglés que muchos", "Ahora me van a dar miedo los pericos, ayuda", "Yo tenía un loro y repetía cosas pero jamás mantenía una conversación y si me dio miedo", "Pero pónganle otra música de fondo que me da más miedo" o "Sus ojos son la prueba de que el malvado, si causa terror", fueron otros comentarios.



Muchos usuarios pidieron saber qué había pasado con Barley y su extraña manera de interactuar, pero hasta el momento es algo que se desconoce.

Podría interesarte: