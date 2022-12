Gallina se avienta de un edificio y el final sorprendió a Internet: “Creía que no volaban”

Así como hay perritos que se hacen famosos en TikTok por sus travesuras o el ganado que se viraliza por sus comportamientos extraños; también hay animales que destacan en las redes sociales por sus habilidades peculiares.

De hecho, la cuenta de TikTok Fantastic chiken (Pollo fantástico en español) se encarga de subir videos sobre gallinas y gallos que logran volar alturas inimaginables para su especie.





Gallina voló hasta la cima de un edificio con varios pisos de altura

A través de un videoclip con más de 134 millones de reproducciones, el perfil de TikTok (@anjue101) dio a conocer a una gallina que había volado a la cima de un edificio con varios pisos de altura en el continente asiático.

Dicho aspecto impresionó a los internautas, pues las gallinas junto con otras especies como los pingüinos, los avestruces o los pavos reales son aves que no pueden volar largas distancias. Sí pueden aletear y despegarse del suelo unos segundos, pero es muy raro que logren desplazarse por los aires como lo hacen los pájaros.

“A medida que los años pasan, no solo los humanos evolucionan, también las gallinas. Están aprendiendo a volar para librarse de la olla”, “Parece que se marchó riendo”, “Tras leer los comentarios me he dado cuenta de que muchos no han visto gallinas volando, sí existen y depende de muchos factores como la especie y el peso para que lo logren”, “Ella creyó que volaría y lo logró” o “Dicen los rumores que ya llegó a Canadá”. Son algunas de las opiniones que se pueden leer en la caja de comentarios del video.



Asimismo, varios internautas quedaron consternados con el destino de la gallina después de arrojarse de la cima del edificio. Pero la cuenta de Fantastic chiken subió actualizaciones del animal, el cual fue visto volando nuevamente por el lugar.

¿Las gallinas pueden volar?

Se supone que las alas de las gallinas tienen una morfología diferente a la de las aves que sí vuelan, ya que son más robustas, pesadas y pequeñas a comparación de sus cuerpos. Además, las gallinas no tienen la quilla, un músculo fundamental para el vuelo porque permite batir sus alas con fuerza y cierta frecuencia regular.

Sin mencionar que el plumaje de las gallinas es más denso y abundante, lo que las hace mucho más pesadas para el vuelo. Todo esto como resultado de la evolución.

Curiosamente, ciertos especímenes han logrado volar y son aquellos que están en la naturaleza, pues en su hábitat natural tienen físicos más delgados que les permite huir de sus depredadores. Las gallinas jóvenes también son más propensas a volar, debido a la gran energía que tienen y a que sus cuerpos son más pequeños (porque no han terminado de desarrollarse, así que son más proporcionales al tamaño de sus alas).