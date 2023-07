Transforman a Peso Pluma en pokémon y el resultado se hizo viral: tiene su icónico corte

Peso Pluma continúa siendo uno de los artistas más queridos por sus corridos tumbados, los cuales lo posicionan como uno de los cantantes más escuchados de México.

Si bien hace poco se rumoró que el joven estaría en un romance con Belinda, resulta que también se volvió tendencia su nombre por un motivo único y es que Peso Pluma fue homenajeado por las redes sociales de Pokémon.

Foto viral muestra al pokémon Pikachu con el look de Peso Pluma: lo llaman "Pika Pluma"

La empresa responsable de crear uno de los animes más importantes, también conoce la existencia y popularidad del intérprete de 'Chanel', por lo cual decidió reconocerlo al publicar una foto de Pikachu, uno de los personajes principales de la trama con un corte de cabello muy parecido al de Peso Pluma.

Lo más divertido del asunto es que su título se limitó a una palabra "Compa...", la cual utiliza el cantante al inicio de su canción 'Ella Baila Sola'.

Al ser posteada tanto en el Instagram, Twitter y Facebook oficial de Pokémon Latinoamérica el pasado 13 de julio, la imagen causó risas y mucha curiosidad, ya que nadie había imaginado que en algún momento existiría un crossover de Pokémon y Peso Pluma.



Con miles de likes las personas no tardaron en comentar lo divertido que les pareció este homenaje y expresaron su deseo sobre que el community manager, es decir la persona que está cargo de las redes sociales de Pokémon, reciba un ascenso por su genial idea.

"Dénle un ascenso al community manager", "¿En serio? ¡jajaja! ¡No puedo creer que Pokémon LATAM publicadoron esto! me encanta", "Muy buen flow pikachu", "Qué galán", "Épico", "Nadie pidió esto, pero gracias jaja no sabía que necesitaba verlo", " El community manager es un genio visionario, me encanta", "El pikachu peso pluma sí existe" o "Jamás me imagine vivir para ver algo así", resultaron ser algunos de ellos.



La foto del Pikachu con este corte de cabello incluso ya hizo que lo llamaran "Pika Pluma", "Peso Pika o " La triple P, Pikachu Peso Pluma".

Incluso la creatividad de los usuarios fue tanta que algunos cambiaron la letra de 'Ella Baila Sola' para integrarla al mundo Pokémon.

"Compa, ¿qué le parece esa pokebola?, la que anda rodando sola, me gusta pa mi", o "Compa ¿qué le parece la pokemona?, la que anda en la pokebola me gusta pa'mi", fueron algunos de los cambios.



Sin embargo, no todos quedaron felices con esta publicación. Especialmente los que se mostraron en contra son aquellos que no les gusta las canciones de cantante, quienes condenaron la foto como una "mala idea".

Por el momento se desconoce si Peso Pluma vio dicha publicación o si aprueba la versión que le crearon si fuera un pókemon en un universo alternativo.

¿A que te pareció el "Pika Pluma"?

