Mujer estadounidense sufre impactante transformación "solo por mudarse a Europa": perdió casi 50 libras

Video Mujeres se quejan de que no les queda la ropa porque las tallas son irreales: ¿es culpa de la moda?

Una mujer estadounidense se volvió viral con su testimonio de radical cambio físico y es que aseguró que perdió más de 50 libras tras mudarse a Europa.

Estadounidense presume cambio físico y se vuelve viral

PUBLICIDAD

Kayleigh Donahue ha narrado a través de TikTok detalles sobre cómo ha cambiado su vida desde que tomó la decisión de establecerse en el extranjero, compartiendo tips sobre procesos migratorios, costos de viajes y estancias.

Entre los diferentes temas que ha documentado, la tiktoker compartió que en un inicio salió de su natal Estados Unidos para instalarse en Holanda.

Y es que, de acuerdo con el relato de la mujer el mudarse le dejó un cambio a un estilo de vida más saludable, que influyó en la pérdida de 50 libras.

"Soy de Estados Unidos y me mudé al extranjero, a Europa, y perdí 50 libras (unos 22 kilos). Dios mío, chicos", expresa en su video publicado en agosto del año pasado, con la descripción; “¿Quién es ella?”.



Kayleigh asegura que la radical transformación es únicamente resultado del cambio de país.

"Literalmente todo ha sido por adaptarme al estilo de vida de aquí”, desatacó en la viral grabación la mujer que asegura ha ido de Holanda a Irlanda en su recorrido por Europa, donde se quedó por 4 años y medio.



En la grabación, mostró una fotografía que encontró de su llegada a Europa, misma que comparó con una reciente, presumiendo la transformación que atribuye a los modos de vida más saludables en Europa.

Estadounidense presume cambio físico y se vuelve viral. Imagen TikTok

“La calidad de la comida y el estilo de vida eran todos más saludables”, manifestó.

Estadounidense explica cómo perdió kilos al mudare a Europa

De acuerdo con Kayleigh fueron muchos los factores los que influyeron en su cambio físico, destacando el fácil acceso a alimentos frescos que, dijo, son también más asequibles que en su país.

El ejercicio, resaltó, es casi una obligación en Irlanda, donde terminó de asentarse, pues en el lugar donde vivía tenía que andar a pie la mayor parte del tiempo, a diferencia otros lugares donde la movilidad es únicamente en carro.

Los usuarios de TikTok no hicieron más que felicitarla y pedirle consejos pues ahora muchos también quieren probar el “sueño europeo”.