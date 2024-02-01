Entretenimiento

Mujer estadounidense sufre impactante transformación "solo por mudarse a Europa": perdió casi 50 libras

La tiktoker atribuyó la radical transformación al cambio en el estilo de vida que tuvo al mudarse de Estados Unidos a Irlanda.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Mujeres se quejan de que no les queda la ropa porque las tallas son irreales: ¿es culpa de la moda?

Una mujer estadounidense se volvió viral con su testimonio de radical cambio físico y es que aseguró que perdió más de 50 libras tras mudarse a Europa.

Estadounidense presume cambio físico y se vuelve viral

PUBLICIDAD

Kayleigh Donahue ha narrado a través de TikTok detalles sobre cómo ha cambiado su vida desde que tomó la decisión de establecerse en el extranjero, compartiendo tips sobre procesos migratorios, costos de viajes y estancias.

Entre los diferentes temas que ha documentado, la tiktoker compartió que en un inicio salió de su natal Estados Unidos para instalarse en Holanda.

Y es que, de acuerdo con el relato de la mujer el mudarse le dejó un cambio a un estilo de vida más saludable, que influyó en la pérdida de 50 libras.

"Soy de Estados Unidos y me mudé al extranjero, a Europa, y perdí 50 libras (unos 22 kilos). Dios mío, chicos", expresa en su video publicado en agosto del año pasado, con la descripción; “¿Quién es ella?”.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop


Kayleigh asegura que la radical transformación es únicamente resultado del cambio de país.

"Literalmente todo ha sido por adaptarme al estilo de vida de aquí”, desatacó en la viral grabación la mujer que asegura ha ido de Holanda a Irlanda en su recorrido por Europa, donde se quedó por 4 años y medio.


En la grabación, mostró una fotografía que encontró de su llegada a Europa, misma que comparó con una reciente, presumiendo la transformación que atribuye a los modos de vida más saludables en Europa.

Estadounidense presume cambio físico y se vuelve viral.
Estadounidense presume cambio físico y se vuelve viral.
Imagen TikTok
“La calidad de la comida y el estilo de vida eran todos más saludables”, manifestó.

Estadounidense explica cómo perdió kilos al mudare a Europa

De acuerdo con Kayleigh fueron muchos los factores los que influyeron en su cambio físico, destacando el fácil acceso a alimentos frescos que, dijo, son también más asequibles que en su país.

@kayshaynee

who is sheeeeee #americanabroad #movingabroad #weightlosstransformation #usavseurope #greenscreen

♬ original sound - Kayleigh

El ejercicio, resaltó, es casi una obligación en Irlanda, donde terminó de asentarse, pues en el lugar donde vivía tenía que andar a pie la mayor parte del tiempo, a diferencia otros lugares donde la movilidad es únicamente en carro.

Los usuarios de TikTok no hicieron más que felicitarla y pedirle consejos pues ahora muchos también quieren probar el “sueño europeo”.

“Mi tía vino de visita por primera vez desde Estados Unidos y dijo que después de dos semanas su ciclo metabólico mejoró y que no sentía sed todo el tiempo”; “Irlanda. También estuve en Holanda por un tiempo. Y viajó por toda Europa. La calidad de la comida y el estilo de vida eran todos más saludables”, coincidieron algunos.
Relacionados:
EntretenimientoPolémicaPerder pesoTikTok

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD