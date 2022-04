Selena Quintanilla tiene una doble: su parecido es irreal y hasta tienen la misma sonrisa

Selena Quintanilla fue una de las máximas estrellas musicales gracias a su hermosa voz y excepcionales composiciones que, hasta la fecha, hacen cantar y bailar a todos.

Su carrera empezó desde cero y gracias al esfuerzo de ella y su familia, poco a poco, logró destacar hasta llegar a ganar un premio Grammy en la década de los noventa.

Lamentablemente, a los 23 años, la intérprete de 'Amor Prohibido' falleció debido a un impacto de bala, pero su legado continúa con vida gracias a su música.

Desde su muerte, muchas personas le han rendido homenaje; sin embargo, recientemente, una mujer se hizo famosa porque, además de recordar a Selena en su cuenta de TikTok, luce idéntica a la famosa cantante.

La doble de Selena en TikTok

Anais Garmendia Benitez es una creadora de contenido que reside en Texas, Estados Unidos, y se volvió viral al tener rasgos muy similares a los de 'La reina del Tex-Mex' en su época de fama.

Desde 2021, Anais se ha dedicado a hacer tributos a Selena Quintanilla, los cuales consisten en vestirse, peinarse y maquillarse como ella para salir a cuadro y hacer 'lip sync' (técnica de sincronizar los labios con voces cantadas o habladas), de algunas de sus canciones y entrevistas más icónicas.

Ella se dio a conocer de manera casual al subir un video imitando a Selena en una interpretación de 'Como la flor' y, poco después, lo vio inundado de comentarios positivos.

Muchos de ellos le pedían que siguiera compartiendo contenido similar, y así es como ahora se volvió una estrella de la plataforma audiovisual.

Lo impactante de su físico es que al compararla con la verdadera famosa que interpretaba 'El chico del apartamento 512' cuesta trabajo distinguirlas dado a sus facciones.

Ambas comparten ojos pequeños y rasgados, la misma estructura ósea, tono y largo cabello, nariz respingada, labios carnosos y una sonrisa perfecta.



De manera constante, la tiktoker trata de recrear los 'looks' de Selena para complacer a sus 2 millones de seguidores, quienes jamás le dejan de recordar el gran parecido que tiene con la cantante.

"Es increíble el parecido", "Wow increíble eres súper parecida tú tienes q hacer la película", "¿Estás segura de que no eres el clon de Selena?" o "Tus videos me encantan, me haces sentir viva a Selena. gracias por existir", son algunos de los comentarios que se pueden leer en sus redes sociales.



Anais es una gran admiradora de la fallecida estrella, tanto así que, en noviembre de 2021, viajó a Corpus Christi para conocer la casa donde alguna vez vivió Selena y visitar su tumba, en donde dejó un ramo de flores blancas.

En su estadía, igual tuvo la oportunidad de conocer a Abraham Quintanilla padre de Selena y a Suzette, quien fue su hermana en vida.

Dicha experiencia la mostró en su TikTok e Instagram y provocó mucha nostalgia entre sus seguidores, pues muchos se preguntaron qué habría pasado si ambas se hubieran conocido.

Como muchos creadores de contenido Anais, también suele recibir comentarios que juzgan su apariencia y la han acusado de someterse a cirugías plásticas para ser idéntica a Selena.