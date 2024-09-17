La película de Locomía inventó uno de los personajes: Este es el integrante que nunca existió

Video ¿Qué pasó con los chicos de Locomía luego del pleito legal que muestra la película de Netflix?

La película 'Disco, Ibiza, Locomía' se volvió tendencia al mostrar la historia del icónico grupo español Locomía, que alcanzó la fama en los años 80 y 90 gracias a su estilo extravagante y su música dance-pop. Aunque muchos de los acontecimientos plasmados en el melodrama están basados en hechos reales, Netflix agregó un toque de ficción al introducir un personaje que no existió en la vida real. Aquí te explicamos por qué.

Jaume, el personaje inventado que no existió en la vida real y su papel en 'Disco, Ibiza, Locomía'

En la trama, se menciona que antes de ser una agrupación musical, Locomía era un conjunto de alrededor de 30 personas, donde además de los artistas, estaban aquellas mentes que ayudaban a crear los extravagantes trajes que usaban y entretenían al público en la discoteca Ku, donde empezaron a ganar fama.

Uno de ellos es Jaume, un camarero del lugar que se unió al séquito de Xavier Font para colaborar en los espectáculos nocturnos del club y que es interpretado por el actor de la serie 'Élite', Pol Granch. Eventualmente, se convierte en un miembro oficial de la banda, subiendo al escenario para manejar los abanicos e incluso cantar.

A pesar de su importancia en la trama, Jaume no fue un miembro real de Locomía. Pero, ¿por qué Netflix decidió crear este personaje ficticio?

Aunque no hay una respuesta oficial, una teoría de los fans sugiere que Jaume sirve para representar situaciones, emociones o roles que, en la realidad, pudieron haber sido desempeñados por varias personas o que no resultaban fáciles de plasmar con personajes reales.

Su presencia en el filme ayuda a llenar ciertos vacíos narrativos y a ofrecer una perspectiva más clara sobre las tensiones y desafíos que enfrentaba el grupo fuera de los escenarios, sin saturar el relato con demasiados personajes históricos.

Teoría: Jaume representa a Francesc Picas, el exmiembro de 'Locomía'

'Disco, Ibiza, Locomía' ha generado rumores en redes, uno de ellos sugiere que Jaume podría ser una representación de Francesc Picas, un cantautor que se unió a Locomía a los 17 años en una de sus etapas posteriores. Esto ocurrió después de que el grupo atravesara una batalla legal contra José Luis Gil y experimentara varias formaciones tras su auge inicial.

Picas lideró la banda durante aproximadamente tres años, y lamentablemente falleció en 2023, a los 53 años, sorprendiendo a todos sus fans.

Un dato curioso es que su nombre no se menciona en la película, lo que refuerza la teoría de que Jaume podría haber sido creado como una especie de reemplazo para este integrante, quien sí fue importante en la historia de la banda.

