¿Locomía actuó para Freddie Mercury como lo muestra la película de Netflix? La historia real

A inicios de 2024, se anunció oficialmente la creación de la cinta 'Disco, Ibiza, Locomía' bajo el sello de Netflix, y hace unos días se estrenó en la plataforma. La trama narra la historia del famoso grupo musical Locomía, desde sus inicios hasta su apogeo internacional, gracias a sus canciones, extravagantes trajes y sus icónicos abanicos, que movían con gran habilidad.

En la película, se muestra un momento en el que los integrantes de la banda bailan frente a Freddie Mercury, lo que ha llevado a muchos televidentes a preguntarse qué tan cierto es este hecho. A continuación, te explicamos los detalles.

Locomía hizo un show musical en el cumpleaños 41 de Freddie Mercury

No es un secreto que el fallecido vocalista de Queen disfrutaba de las fiestas, y para su cumpleaños número 41, celebrado el 5 de septiembre de 1987, cuatro años antes de su muerte, asistió al hotel Pikes, ubicado en Ibiza, isla donde nació Locomía.

Después de permanecer allí, se dirigió a la discoteca Ku, una de las más grandes del mundo al aire libre, que aún sigue funcionando bajo el nombre de Privilege. Curiosamente, esa misma noche, Locomía tenía un show, ya que eran conocidos por sus actuaciones en los clubes de moda.

Esa noche, Xavier Font y compañía impresionaron a todos, incluido Freddie, con su show, cautivando al público con sus pasos y abanicos.

Si bien muchos pensarían que los integrantes de Locomía estaban nerviosos porque la estrela británica los estaba viendo, el líder del grupo, Xavier Font, explicó en una entrevista para el portal 'El Clarín' que él era ajeno a la fama de Freddie.

"Yo tenía 24 años y tampoco sabía muy bien quién era Freddie Mercury… esta es la primera vez en mi vida en la que lo admito".



Añadió que se tomaron algunas fotos como recuerdo y, además, le regaló un par de zapatos de punta que él mismo diseñó. Lo más impresionante es que, al día siguiente, el interprete de 'We Are the Champions' visitó la tienda de moda de Xavier en Ibiza para comprar algunas cosas más antes de irse del lugar.

"Al día siguiente, con toda la resaca, se presentó Freddie Mercury en la tienda, y se llevó dos chaquetitas por un valor de 2 mil doscientos dólares. Además, me dijo que le habían gustado mucho mis zapatos, que los iba a usar", fue su otra declaración.

Freddie Mercury usó los zapatos que le regaló Xavier Font poco antes de morir

Fue entonces que Mercury cumplió su promesa y portó el par poco antes de morir al grabar el video de su canción 'I'm going slightly mad'. Cuando Xavier supo esto lo primero que hizo fue llorar de felicidad, pues este gesto significaba uno de los mayores honores de su vida.

"Lo vi por casualidad en YouTube hace poco. Si lo piensas, es increíble que un monstruo como Freddie Mercury llevase en su último videoclip un pedazo de Locomía... todo un honor".



Algo a remarcar es que esta anécdota no ocurrió en el apogeo musical de Locomía sino cuando apenas estaba conquistando a Ibiza y España, lo cual la hace aún más impresionante.