¿Quiénes son los actores de ‘Respira’? Salieron en ‘Élite’ y ‘La casa de papel’

Video ¿Qué le pasa al personaje de Blanca Suárez al final de 'Respira'? Doctores critican la serie de Netflix

Los actores mexicanos de ‘Accidente’ no son la única sensación del momento, pues el elenco de la serie española ‘Respira’ ('Breathless') está dando de qué hablar por su trabajo en la producción de Netflix.

‘Respira’ sigue a un grupo de médicos y residentes que trabajan en un hospital de Valencia, España, en el que la presión, las tensiones y los dramas se hacen presentes a cada momento.

PUBLICIDAD

Pero más allá de los dramas, muchos fans se han preguntado quiénes son los actores que dan vida a los personajes de ‘Respira’. Aquí te lo contamos.

Blanca Suárez es Jésica en ‘Respira’



Blanca Suárez se ha convertido en un rostro conocido en diversas producciones españolas. Su carrera despegó con ‘El Internado, en donde compartió créditos con Ana de Armas, y desde entonces no ha parado de acumular éxitos.

Fue Ainhoa Montero en ‘El Barco’ junto a Mario Casas y muchos la recuerdan como Lidia Aguilar en ‘Las chicas del cable’. En ‘Respira’ da vida a la doctora Jésica, quien además de enfrentar diversos retos laborales, se ve envuelta en un trío amoroso.

Blanca Suárez Imagen Beatriz Velasco/Getty Images

Manu Ríos es Biel en ‘Respira’



Muchos recuerdan a Manu Ríos como Patrick Blanco en la serie adolescente de Netflix ‘Élite’ (cuyo elenco se reencontró en la Ciudad de México), pero su experiencia en grandes producciones es relativamente corta.

Solo ha participado en otros cuántos proyectos, incluyendo ‘El silencio’, ‘La edad de la ira’ y ‘Élite: historias breves’.

‘Respira’ es la gran oportunidad de Manu Ríos para probar su versatilidad, pues interpreta a Biel, un joven médico que además de estar involucrado en un drama romántico, detecta una grave enfermedad en una política de renombre.

Manu Ríos Imagen Kristy Sparow/Getty Images

Borja Luna es Néstor Moa en ‘Respira’



Para muchos el rostro de Borja Luna no es tan familiar. Sin embargo, el actor español de 39 años cuenta con una larga carrera como actor. Algunos de sus proyectos más populares son ‘El barco', ‘Malas decisiones’, ‘Las chicas del cable’, e ‘Isabel’.

PUBLICIDAD

En ‘Respira’ Borja Luna da vida a Néstor Moa, un médico que además de ser brillante, tiene un espíritu rebelde que lo lleva a meterse en distintos problemas.

Borja Luna Imagen Aldara Zarraoa/Getty Images

Najwa Nimri es Patricia Segura en ‘Respira’



Seguro recuerdas a Najwa Nimri por sus papeles en otras famosas series españolas. Fue Zulema en ‘Vis a vis’ y dio vida a la inspectora Alicia Sierra en ‘La Casa de Papel’.

Najwa Nimri ahora busca alejarse de estos personajes, y aunque la actriz se negó a interpretar a una doctora, se unió al elenco de ‘Respira’ en el papel de Patricia Segura, una importante política española que está muy inmiscuida en diversos asuntos de salud pública.

Najwa Nimri Imagen Pablo Cuadra/Getty Images

Aitana Sánchez-Gijón es Pilar Amaro en ‘Respira’



Aitana Sánchez-Gijón ha trabajado tanto en proyectos españoles como internacionales. Ha compartido créditos con actores de renombre, como Keanu Reeves y Christian Bale, en las películas ‘The Machinist’ y ‘A Walk in the Clouds’.

En ‘Respira’ Aitana da vida a Pilar, cirujana jefe del hospital donde se desarrolla la trama. Lo curioso del caso es que la actriz ha confesado que se marea con la sangre.