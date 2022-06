¿Chilaquiles con Tajín y Valentina? Mujer española dividió al Internet con su receta

La comida mexicana es una de las más populares del mundo y se presume que es una de las más deliciosas del mundo.

Existen miles de recetas dentro de la gastronomía de este país y, en muchas ocasiones, algunas son modificadas por chefs para darles un toque diferente.

Aun cuando éstas no varían tanto en el sabor, hubo una receta, específicamente de chilaquiles, que se volvió viral, pues cambiaba de una una manera sustancial la preparación, presentación y, por supuesto, el sabor del platillo.

Los chilaquiles españoles se viralizaron en TikTok

Resulta que el pasado 1 de junio, una tiktoker aparentemente española llamada Amparo González compartió dos videos:

En el primero, externó que su esposo quería comer chilaquiles rojos, pero como no sabía la manera de hacerlos, se le ocurrió una idea y esa era usar el chile en polvo conocido como Tajín.

"Estoy aquí quebrándome la cabeza y pensando cómo. Vi este chilito, pues yo creo que lo voy a diluir en agua y luego ya se lo pongo a las tortillas duras. ¿Yo creo que si queda bien no?", fueron la palabras que dijo en su clip.



Poco después, compartió un segundo material donde muestra cómo hace sus "chilaquiles a la española".

Como lo mencionó, diluyó el chile en polvo en agua, lo mezcló y, al pensar que no quedarían tan picosos, le agregó unas gotas de salsa Valentina, una marca muy conocida en México.



Esta combinación resultaría ser la salsa que colocaría en las tortillas para hacer los chilaquiles. En un sartén puso algunos pedazos de tortilla cortados sin cuidado y esperó a que se calentaran un poco.

Tras considerar que éstas estaban listas procedió a vaciar su salsa para que se bañaran en la mezcla.

Al finalizar, empató su creación junto con una guarnición de arroz y llamó a su esposo para que comiera sus famosos chilaquiles.

Su creación tuvo comentarios negativos

El video acumuló casi 1.5 millones de vistas, 78 mil me gusta y, alrededor de 3 mil comentarios, donde en su mayoría los internautas regañan a la TikToker por su "monstruosa" creación.

¿Alguien me puede decir que monstruosidad es esa? No puedo creer que se haya atrevido", "Es un insulto a la comida mexicana", "Que el Dios de los chilaquiles te perdone porque yo no" o "Qué horror, mejor no hubiera hecho nada".



Aparentemente por ser extranjera, muchos atacaron a la tiktoker por radicar en el país sin saber la receta,y atreverse a cambiarla de una manera tan extraña.

"¿Cómo esperan que una española venga a enseñarnos a preparar chilaquiles?, es obvio que le quedarán horribles", "Qué horror que viva en México y no pueda hacer esto, pero es extranjera, supongo es normal", "Entiendo que quisieras hacerlos, pero investiga antes, pones en ridículo a mi país", son otras porturas.



Internautas aseguraron que se trata de una simple broma por el tono que habla la mujer y la manera de burlarse de la su propio proceso dentro de la cocina, esto no ha sido confirmado ni negado por Amparo.

Por otro lado, hubieron personas que en lugar de molestarse por su acción se dedicaron a guiarla y compartir la receta correcta para preparar este platillo mexicano.

Lo compararon con una receta de Anahí

Por último este tutorial fue comparado en los comentarios con aquel que hizo la cantante Anahí, en 2020, cuando compartió su método para hacer enfrijoladas.

Como recordarás, éste también se volvió viral y generó muchas burlas en Internet por ser "inapropiado". ¡A continuación puedes verlo por si quieres recordarlo!

"Esto me recordó inmediatamente a las enfrijoladas de Anahí", "Ni Anahí se atrevió a tanto", "Seguro aprendió la receta de Anahí" o "Ya no sé cual video es peor, éste o el de Anahí".



La tiktoker, que creó sus "chilaquiles a la española", no respondió a los comentarios negativos que se hicieron de su publicación y, por el contrario, continuó subiendo contenido de manera normal como siempre lo ha hecho.