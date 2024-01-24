¿El cambio climático está afectando el eje de rotación de la Tierra? Esto es lo que sabemos

Video “No elijan la extinción”: dinosaurio irrumpe en la ONU para enviar un mensaje sobre el cambio climático

Recientes estudios están mostrando cómo el calentamiento global continúa dañando la Tierra; el más reciente indica que está cambiando el curso del eje de rotación del planeta.

El cambio climático está afectando el eje de rotación de la Tierra Imagen Getty Images

Estudio revela que el cambio climático afecta el eje de rotación de la Tierra

A lo largo de la historia se han presentado las múltiples consecuencias que ha presentado el planeta tierra desde que la humanidad comenzó a calentar la atmósfera con el uso de combustibles fósiles como la extinción de biodiversidad, derretimiento de los polos, incremento del nivel del mar y más; pero un nuevo estudio está por mostrar que no solo está afectando la superficie del planeta, ya que incluso está afectando el eje de rotación de nuestro planeta.

Recordemos que la tierra tiene su eje, una línea imaginaria que cruza del polo norte al sur, ligeramente inclinado. Aunque por mucho tiempo se pensó que esa línea no cambiaba, nuevos estudios han demostrado que se está moviendo.



Tras notar este cambio, los científicos comenzaron a especular lo que está pasando con la Tierra, pensando que todo se debía a la disminución del agua en la superficie, pero un nuevo estudio descubrió que hay una relación entre el cambio climático y las variaciones del eje de rotación.

Los expertos señalan que el derretimiento de los glaciares provocó una redistribución del agua a tal grado que causó un desplazamiento del eje rotativo desde hace 3 décadas.

“El derretimiento más rápido del hielo bajo el calentamiento global fue la causa más probable del cambio de dirección de la deriva polar en la década de 1990”, dijo Shanshan Deng, investigador del Instituto de Ciencias Geográficas e Investigación de Recursos Naturales de la Academia China de Ciencias y autor del nuevo estudio.

¿Qué puede provocar el derretimiento de los polos?

Los datos del Experimento Climático y Recuperación Gravitatoria (GRACE), una misión entre la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán, se obtuvieron los datos de distribución de la masa alrededor del planeta, lo cual mostró la desigualdad en la gravedad de diferentes puntos.

Las agencias descubrieron que la pérdida de agua en los polos es la causa principal en la variación del eje de inclinación de la tierra, debido a la cantidad de agua en estado líquido que comienza a abundar.



Aunque es un descubrimiento importante, los expertos destacan que este cambio no tendría afectaciones importantes en la vida de los seres humanos, pero en algún punto podría cambiar la duración de los días.

