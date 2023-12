Científicos rompen en llanto al advertir esto sobre el fin del mundo: “La cuenta atrás ha comenzado”

Un grupo de científicos se unió voluntariamente al foro internacional ‘Crisis global. La responsabilidad’ en la que a través de una transmisión en vivo no pudieron contener las lágrimas al hablar sobre las causas del cambio climático y un inminente colapso que advierte el fin del mundo si no se trabaja en revertirlo.

Científicos claman atención y unión para frenar una inminente catástrofe mundial

En más de siete horas, el pasado 2 de diciembre, fue transmitido a través del canal de YouTube Sociedad Creativa un foto abierto para todo el mundo en el que un grupo de científicos y especialistas voluntarios compartieron los resultados de una investigación de más de 10 años en la que, si no se actúa pronto, advierte una catástrofe mundial.

“La amenaza a la que nos enfrentamos viene del espacio exterior no es un arma climática. Es una influencia cósmica que ocurre en nuestro sistema solar cada 12 mil años, y una vez cada 24 mil años, este efecto se hace aún más fuerte y más peligroso y actualmente estamos en la fase poderosa de este ciclo, esta influencia cósmica afecta al ciclo de todos los planetas y a nuestro sistema solar, esta energía de la influencia cósmica sigue aumentando lo que provoca el calentamiento y el desequilibrio de la Tierra, y esto lo ha cambiado todo, el campo magnético, la corteza terrestre, los océanos, los glaciares, los volcanes y terremotos pero la situación empeorará aún más: erupciones de supervolcanes y magaterremotos, inundaciones parecidas a las del diluvio bíblico podemos decir con un cien por ciento de certeza porque exactamente los mismos eventos ocurrieron en los ciclos anteriores, hace 12 y 24 mil años, pero hoy las condiciones son mucho más difíciles”, advirtió uno de los exponentes.

Científicos lloran al hablar del fin del mundo

El especialista mostró una gráfica con un supuesto patrón detectado en los desastres naturales que indica el aumento de la intensidad en, por ejemplo, terremotos, en un lapso no mayor de cinco años que convertiría a muchos lugares del mundo como inhabitables.

"Creamos un gráfico que muestra el aumento del número de terremotos y extendámoslo a lo largo de la ficción exponencial a lo largo de cinco años, es un patrón, es matemática, no hay otra forma de decirlo, ¿qué significa para nosotros? Para nosotros como humanidad no solo es un gráfico del aumento de los desastres climáticos, es un veredicto, cada vez habrá más terremotos y su intensidad no hará más que aumentar, esto significa que el número de terremotos fuertes aumentará a magnitudes superiores a 8... con tal aumento de las catástrofes, la vida se hará imposible en cinco o siete años nuestras vidas pueden convertirse en un infierno", manifestó entre lágrimas.



De acuerdo con el científico en un lapso de cinco a siete años, si no se hace algo, los primeros países en desaparecer serán Japón, China, india, Italia, Reino Unido, esto se debería a la estructura geológica de estos territorios y a su vulnerabilidad a los desastres climáticos, todos los demás países sobrevivirán un poco más pero correrán con la misma suerte. Además, puso nombró el año 2036 como la fecha en la que, a más tardar, el planeta perecerá.

Una más de las expositoras, también entre llanto, urgió a poner manos a la obra en un plan que detenga los procesos irreversibles que ya se están manifestando en la Tierra.

"Somos padres y estamos profundamente preocupados por la vida de nuestros hijos, por eso llevamos 10 años dirigiéndonos a ustedes hablándoles del clima y de procesos irreversibles que ya están ocurriendo, pero no sabemos cómo llegar a ustedes, sabemos una cosa que sin responsabilidad el mundo se acabará", destacó.



Uno más de los participantes pidió a la audiencia a sumar esfuerzos para que los dirigentes hagan lo propio y frenar una destrucción masiva.

"Ahora lo más importante es resolver el problema climático, para ello la gente de todo el mundo debe empezar a decir la verdad sobre las catástrofes climáticas y lo que nos espera, ¿quieres vivir? ¿quieres que tus hijos vivan una vida larga y feliz? entonces habla, si actúan por separado no tendremos nada, nada funcionará pero si unimos nuestras voces puede haber una posibilidad de que los dirigentes responsables escuchen a las masas y creen las condiciones para unir a los científicos y por fin empiecen a hacer algo por nuestra supervivencia”, abogó otro de los científicos entre lágrimas.



Sin poder contener las lágrimas, uno de los científicos dijo trabajar para que la información que tienen sea escuchada, pero también entiende que si no se toma en serio será responsabilidad de la humanidad no atender al llamado.

"Mientras ustedes viven sus últimos días de sol, nosotros intentamos llegar hasta ustedes y no vemos el sol, en lugar de charlar con amigos en algún café, llevamos años sin ver a nuestros amigos, y a veces ni siquiera tenemos tiempo de hablar con nuestros familiares porque entendemos que si no llegamos a ustedes hoy nuestros seres queridos no estarán mañana. También estamos conscientes de que es su elección, de que es su responsabilidad hacer lo que desean, pero por ahora es nuestra responsabilidad llegar a ustedes pero si no nos escuchan el futuro de ustedes será su responsabilidad", advirtieron.



Junto a la grabación que ha cobrado relevancia en TikTok generando un mar de reacciones, la sociedad escribe una advertencia más.

“El mundo está al borde del colapso. Los desastres climáticos, las guerras, los conflictos y el odio están desgarrando a la humanidad. La cuenta atrás ha comenzado y no tenemos tiempo que perder. ¿Sucumbiremos a una fatalidad inminente, o nos uniremos y construiremos un futuro nuevo y seguro? Tú tienes el poder de decidir”.